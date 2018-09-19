Голландский форвард не сыграет против Карабаха

19 Сентября 2018 11:02

Голландский нападающий португальского «Спортинга» Бас Дост не успеет восстановиться к матчу 1-го тура группового этапа Лиги Европы по футболу против азербайджанского «Карабаха».

Как передает azerisport.com, об этом сообщает официальный сайт «львов». Он отсутствовал на тренировке команды во вторник вечером, так как находился под присмотром клубного врача в клинике.

Напомним, что матч «Спортинг» – «Карабах» состоится 20 сентября на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне и начнется в 23:00 по бакинскому времени.