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Футбол

Карабах и Габала узнали время и место своей встречи

18 Сентября 2018 12:12
Стало известно время начала и места проведения всех матчей 5-го тура Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает azerisport.com, центральный матч тура пройдет на стадионе «Азерсун Арена» 23 сентября между агдамским «Карабахом» и «Габалой». Старт матча будет в 20:30.
В этот же день в 18:30 на стадионе «АСК Арена» начнется матч между бакинской «Кешлей» и «Сумгайытом».
Днем ранее, в 20:30 начнется встреча между столичными «Зире» и «Нефтчи». Эта игра состоится на стадионе «Далга Арена».
Напомним, что «Сабаил» и «Сабах» проведут свой матч 22 сентября на «Байыл Арене», начало в 18:30.

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КомандаИВНПМО
Нефтчи43107-210
Сабах43015-49
Карабах32104-17
Сабаил42025-66
Габала41125-44
Сумгайыт41125-54
Кешля40133-71
Зире30122-71

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