Карабах и Габала узнали время и место своей встречи

18 Сентября 2018 12:12

Стало известно время начала и места проведения всех матчей 5-го тура Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает azerisport.com, центральный матч тура пройдет на стадионе «Азерсун Арена» 23 сентября между агдамским «Карабахом» и «Габалой». Старт матча будет в 20:30.

В этот же день в 18:30 на стадионе «АСК Арена» начнется матч между бакинской «Кешлей» и «Сумгайытом».

Днем ранее, в 20:30 начнется встреча между столичными «Зире» и «Нефтчи». Эта игра состоится на стадионе «Далга Арена».

Напомним, что «Сабаил» и «Сабах» проведут свой матч 22 сентября на «Байыл Арене», начало в 18:30.