«Георгиадис скажет свое слово в Азербайджане»

16 Сентября 2018 19:30

Экс-защитник азербайджанского футбольного клуба «Карабах» Владимир Димитровски прокомментировал azerisport.com переход греческого хавбека Георгиоса Георгиадиса в бакинскую «Кешлю».

«Перед поездкой в Азербайджан он спрашивал у меня некоторые вещи. Не сомневаюсь, что он сумеет закрепиться в «Кешле», так как является высококлассным футболистом. В свое время играл за ПАОК и сборную Греции. Желаю ему успехов в новой команде и уверен, он скажет свое слово в Азербайджане», - заявил Димитровски.