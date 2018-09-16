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«Георгиадис скажет свое слово в Азербайджане»

16 Сентября 2018 19:30
Экс-защитник азербайджанского футбольного клуба «Карабах» Владимир Димитровски прокомментировал azerisport.com переход греческого хавбека Георгиоса Георгиадиса в бакинскую «Кешлю».
«Перед поездкой в Азербайджан он спрашивал у меня некоторые вещи. Не сомневаюсь, что он сумеет закрепиться в «Кешле», так как является высококлассным футболистом. В свое время играл за ПАОК и сборную Греции. Желаю ему успехов в новой команде и уверен, он скажет свое слово в Азербайджане», - заявил Димитровски.

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