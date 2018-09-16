Амиль Юнанов: Никого из Нефтчи не опасаемся

16 Сентября 2018 18:44

Форвард «Кешли» Амиль Юнанов поделился мнением с azerisport.com касательно предстоящего сегодня матча 4-го тура Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу против «Нефтчи».

«В команде все в порядке, нет никаких проблемы. Мы готовы к матчу. Сделаем все ради победы. Как минимум, не хотим проиграть. Неудачи бывают у всех, и мы стараемся собраться. К нам присоединился и новичок, Георгиос Георгиадис. Уверен, он поможет «Кешле». Слышал, что он играл в хороших клубах. По поводу «Нефтчи», то у них в составе все футболисты хороши. Однако мы никого из них не опасаемся», - заявил Юнанов.