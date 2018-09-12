Капитан Габалы сможет сыграть

12 Сентября 2018 15:35

«Габала» продолжает подготовку к матчу 4-го тура Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу против бакинского «Сабаха».

Как сообщает azerisport.com, сегодня в расположение команды присоединятся игроки сборной Азербайджана. Отбыл свою дисквалификацию капитан команды Джавид Гусейнов и он сможет помочь в предстоящем туре.

Травма Стивена Жозеф-Монроза в контрольном матче против «Зире» оказалась серьезной, и он не сможет сыграть в этой встрече.