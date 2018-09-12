Капитан Арсенала может вернуться к матчу с Карабахом

12 Сентября 2018 13:32

Защитник лондонского «Арсенала» Лоран Косельни впервые вышел на тренировку после травмы, полученной в полуфинальном матче Лиги Европы по футболу против мадридского «Атлетико».

Как передает azerisport.com, капитан «канониров» тренировался по индивидуальной программе. Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери отказался называть точную дату возвращения француза в строй, но ожидается, что он сможет сыграть против азербайджанского «Карабаха» в гостевом матче 2-го тура группового этапа ЛЕ в октябре.