Руслан Гурбанов: Сделаем все ради победы над Мальтой

9 Сентября 2018 19:41

Форвард сборной Азербайджана по футболу Руслан Гурбанов высказал azerisport.com свое мнение о матче с Косово (0:0) и о завтрашней игре с Мальтой.

«Не могу объяснить, почему не удалось обыграть Косово. Лучше этот вопрос задайте Гурбану Гурбанову. Oн лучше меня знает, что не получилось в игре, хотя мы очень старались выиграть. Что касается Мальты, то это непростой соперник, и это несмотря на поражение от Фарер (1:3). Мы сделаем все, чтобы заработать три очка. Hе хочется думать о поражении, нужно сделать все возможное, чтобы не допустить неудачу. Иначе потом будет еще сложнее. Ceйчас каждая команда умеет играть в футбол. Мы приехали, чтобы добыть положительный результат», - заявил Гурбанов.