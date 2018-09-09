Азербайджан ждет матча с Украиной

9 Сентября 2018 14:26

В Сардинии завершается суперфинал Евролиги по пляжному футболу.

Как сообщает azerisport.com, в последний день турнира сборная Азербайджана сыграет за седьмое место с командой Украины.

14:45 АЗЕРБАЙДЖАН – УКРАИНА

В состав сборной Азербайджана вошли: Вагиф Ширинбеков, Эльчин Гасымов, Джомард Бахшалиев, Илькин Гаджиев, Амид Назаров, Орхан Мамедов, Асиф Зейналов, Рамиль Алиев, Гусейн Ахундов, Абдул Алиев, Эльшад Манафов, Руфат Мамедов, Руслан Поладов.

Напомним, что в групповом турнире Азербайджан проиграл Испании (4:5), Португалии (0:9) и Швейцарии (5:8).

В финале сыграют Испания и Италия, а за третье место сыграют Португалия и Россия. Швейцария и Беларусь разыграют пятое место.