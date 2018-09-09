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Азербайджан ждет матча с Украиной

9 Сентября 2018 14:26
В Сардинии завершается суперфинал Евролиги по пляжному футболу.
Как сообщает azerisport.com, в последний день турнира сборная Азербайджана сыграет за седьмое место с командой Украины.
14:45 АЗЕРБАЙДЖАН – УКРАИНА
В состав сборной Азербайджана вошли: Вагиф Ширинбеков, Эльчин Гасымов, Джомард Бахшалиев, Илькин Гаджиев, Амид Назаров, Орхан Мамедов, Асиф Зейналов, Рамиль Алиев, Гусейн Ахундов, Абдул Алиев, Эльшад Манафов, Руфат Мамедов, Руслан Поладов.
Напомним, что в групповом турнире Азербайджан проиграл Испании (4:5), Португалии (0:9) и Швейцарии (5:8).
В финале сыграют Испания и Италия, а за третье место сыграют Португалия и Россия. Швейцария и Беларусь разыграют пятое место.

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