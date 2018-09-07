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LIVE: Азербайджан и Косово начали второй тайм

7 Сентября 2018 21:02
На azerisport.com проходит текстовый livescrore матча стартового тура группы 3 Дивизиона D Лиги наций по футболу между сборными Азербайджана и Косово.  
АЗЕРБАЙДЖАН – КОСОВО - 0:0 (Идет второй тайм)
Баку, Олимпийский стадион. Главный судья –  Ола Хоббер-Нильсен (Норвегия).
Азербайджан: Камран Агаев (к), Гара Гараев, Урфан Аббасов, Павел Пашаев, Максим Медведев, Махир Мадатов, Эмин Махмудов, Руслан Гурбанов, Рамиль Шейдаев, Ричард Алмейда, Бадави Гусейнов.
Косово: Самир Уйкани (к), Фидан Алити, Геролинд Шала, Экуран Криезиу, Берсант Целина, Арбер Зенели, Амир Рахмани, Мергим Войвода, Ведат Мурики, Леарт Пачарада, Эдон Жегрова. 

46' Как ни странно, замен у нас нет.​
46' ​​Второй тайм начался.
45+2' ​Первый тайм закончен.
45+1' ​Одну минуту добавил арбитр к первой половине.
45' По итогам первого тайма, Гурбанов является самым явным кандидатом на замену. Его на поле совсем не заметно.​
44' ​Мурики головой замыкает подачу с фланга. Над перекладиной.
43' ​Косовары активизировалсь в концовке. А наши продолжают постоянно терять мяч.
42' ​Целина получил мяч перед нашей штрафной, его никто не накрывал и он, немного подумав, нанес удар. Выше ворот.
41' ​Очень скучная для зрителя игра. Не то, что голов нет, даже ударов в створ. К слову, пока было всего два удара по воротам, оба мимо.
36' Угловой у ворот гостей. ​Безрезультатно.
34' Алмейда больно получил по колену. Надеемся, все в порядке будет. Пока он за пределами поля.​
32' ​Наши стараются держать мяч под своим контролем, но потери пока мешают делать это качественно.
27' ​Темп в игре довольно слабый, скоростей вообще нет.
25' ​Медведев тоже решился пробить издали. Мимо.
21' ​Мадатов хорошо ушел от опеки рядом с центром, разыграл "стеночку" и решился пробить. Удар вышел крайне неудачным.
18' ​Алмейда пока не оставляет приятных впечатлений. Две потери перед собственной штрафной могли дорого обойтись хозяевам поля.
15' ​Много потерь у наших и слишком мудренные задумки, учитывая частое неудачное их исполнение.
11' ​Не получается у наших организовать атаку или контратаку. Видно, что некоторая торопливость и волнение мешают игрокам "милли".
8' Еще два угловых. Один за другим. Обе подачи неточны.​
7' ​Первый угловой у наших ворот. Это может быть опасно, учитывая рослых игроков у Косово. Но Агаев сумел выбить мяч.
5' Наши стараются аккуратно действовать на своей половине и идти в атаку.
1' Матч начался.                                                                                                

19:55 Команды выходят на поле.
19:46 Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня у сборной Азербайджана важнейший матч сразу на старте Лиги наций. Прогнозы касательной этой встречи разнятся, однако для нас важен будет итог. И надеемся, что он будет положительным.
Другой матч группы
22:45. ФАРЕРЫ – МАЛЬТА

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