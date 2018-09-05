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Бранимир Субашич: Карабаху не будет легко. С другой стороны, разве бывало иначе?

5 Сентября 2018 00:26
Экс-форвард сборной Азербайджана по футболу Бранимир Субашич поделился мнением с azerisport.com касательно шансов агдамского «Карабаха» в групповой стадии Лиги Европы, где в соперники достались английский «Арсенал», португальский «Спортинг» и украинская «Ворскла».
«На первый взгляд, можно сказать, что соперники попались сильные. Думаю, «Карабах» вновь покажет свою силу в еврокубках. Да, будет тяжело, учитывая, что в группе есть «Арсенал» и «Спортинг». «Ворксла» тоже хорошая команда. Считаю эту группу одной из тяжелых в ЛЕ. Легко не будет. С другой стороны, разве бывало иначе? «Карабах» всегда умел проявить себя. Думаю, шансы есть всегда», - заявил Субашич.

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