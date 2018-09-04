Новшества Олимпийского стадиона Баку

4 Сентября 2018 18:12

Олимпийский стадион Баку сообщил об изменениях, произведенных на арене в преддверии матчей Лиги наций по футболу, а также финала Лиги Европы, который пройдет здесь в мае 2019 года финале, передает azerisport.com.

«Матчи Лиги наций пройдут по обновленному операционному протоколу, который разработан для финального матча Лиги Европы в 2019-ом году. Этот протокол согласован и утвержден между УЕФА, АФФА и БОС и затронут различные сферы организации матча.

Так, вход на стадион для болельщиков и других клиентских групп (представителей ТВ и Медиа, ВИП гостей, волонтеров) будет осуществляться посредством турникетов. Программное обеспечение этого оборудования настроено на распознавание как баркодов, так и RFID (радиочастотная идентификация). Назначение турникетов заключается в ускоренной проверке билетов, что снижает общий поток посетителей в пунктах доступа на трибуны. Важно отметить, что турникеты адаптированы и для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Всего на стадионе установлено 124 турникета, из которых 110 будут использованы для общего потока посетителей, 4 – для людей с ограниченными возможностями, 10 – для ВИП гостей.

Помимо этого, изменена концепция обозначения трибун. Если раньше была дифференциация трибун по сторонам света (северная, южная, западная, восточная трибуны и подразделения – юго-западная и т.д.), то сейчас зональность стадиона обозначена 4 цветами (красный, желтый, синий, зеленый), а входы – цифрами от 1 до 22. Это существенно облегчит ориентацию посетителей стадиона во время матчей и других мероприятий.

Есть изменения и в количестве посадочных мест. Пассивные платформы для камер, которые опционально могут быть использованы как дополнительные при атлетических соревнованиях, заменены сиденьями для болельщиков. Некоторые платформы футбольного режим незначительно снижены, что обеспечивает более широкий обзор для болельщиков, которые сидят позади этих платформ.

Вход в микс-зону для журналистов будет осуществляться через отдельную дверь, а для «эсклюзивности» микс-зоны работающим там журналистам предоставят дополнительный стикер на аккредитацию.

Новшества коснутся и систему сервиса посетителей. Так, механизм бюро находок будет более усовершенствованным. Каждая найденная вещь будет передана представителю Службы Сервиса Посетителей и после заполнения формуляров размещена в Бюро Находок, которое находится на трибунах. Владелец потерянной вещи сможет обратиться туда же или к представителям стадиона в течение недели после пропажи. Одновременно с этим список потерянных вещей будет опубликован на официальных каналах БОС. Если за этот срок обращения не поступит, пакет с потерянным предметом и протоколом будет передан службам безопасности.

Также на стадионе функционирует постоянный медицинский пункт, где врачи готовы оказать медицинскую помощь всем посетителям стадиона», - говорится в сообщении на официальном сайте БОС.