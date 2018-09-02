Герта, Челси и Динамо – в числе потенциальных соперников Габалы

2 Сентября 2018 00:38

Юношеская команды (U-19) азербайджанской «Габалы» по итогам жеребьевки, которая пройдет 4 сентября, узнает своих соперников по Пути чемпионов Молодежной лиги УЕФА.

Как передает azerisport.com, в настоящий момент известны все потенциальные соперники «радаров», коих насчитывается 31 команда.

Потенциальные соперники «Габалы»: «Герта» (Германия), «Челси» (Англия), «Монпелье» (Франция), «Анжи» (Россия), «Динамо» (Киев, Украина), «Андерлехт» (Бельгия), «Алтынорду» (Турция), «Сигма» (Чехия), «Базель» (Швейцария), ПАОК (Греция), «Адмира» (Австрия), «Динамо» (Загреб, Хорватия), «Вииторул» (Румыния), «Мидтьюлланд» (Дания), «Минск» (Беларусь), «Лех» (Польша), «Эльфсборг» (Швеция), «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль), «Академия Гамильтона» (Шотландия), АЕК (Кипр), «Мольде» (Норвегия), «Септември» (Болгария), «Астана» (Казахстан), «Марибор» (Словения), «Жилина» (Словакия), «Академия Иллеша» (Венгрия), «Шериф» (Молдова), «Рейкьявик» (Исландия), ХИК (Финляндия), «Влажния» (Албания), «Богемианс» (Ирландия).

Отметим, что матчи 1-го этапа пройдут 3 и 24 октября, а победители выйдут во 2-й этап, встречи которого состоятся 7 и 28 ноября. (сайт клуба)