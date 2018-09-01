Соперник Карабаха выбрал стадион на матчи Лиги Европы

1 Сентября 2018 14:28

Домашний стадион украинской «Ворсклы», которая является соперником азербайджанского «Карабаха» по группе E Лиги Европы по футболу, подтвержден в этом качестве на матчи основной сетки турнира.

Как передает azerisport.com, для того, чтобы получить необходимую 4-ю категорию для арены в Полтаве, нужно провести работы по ее совершенствованию. Но в «Ворскле» уверены, что успеют все вовремя. (сайт клуба)

Напомним, что «Карабах» сыграет с «Ворсклой» на выезде 8 ноября.