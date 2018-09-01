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Соперник Карабаха выбрал стадион на матчи Лиги Европы

1 Сентября 2018 14:28
Домашний стадион украинской «Ворсклы», которая является соперником азербайджанского «Карабаха» по группе E Лиги Европы по футболу, подтвержден в этом качестве на матчи основной сетки турнира.
Как передает azerisport.com, для того, чтобы получить необходимую 4-ю категорию для арены в Полтаве, нужно провести работы по ее совершенствованию. Но в «Ворскле» уверены, что успеют все вовремя. (сайт клуба)
Напомним, что «Карабах» сыграет с «Ворсклой» на выезде 8 ноября.

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