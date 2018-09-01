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Гара Гараев: Хотим набрать максимальное количество очков в группе

1 Сентября 2018 11:09
Полузащитник азербайджанского «Карабаха» Гара Гараев прокомментировал azerisport.com итоги жеребьевки групповой стадии Лиги Европы по футболу, где команда попала в одну группу с «Арсеналом» (Англия), «Спортингом» (Португалия) и «Ворсклой» (Украина).
«Особо комментировать нечего. «Арсенал» и «Спортинг» всем хорошо известные команды. Это команды уровня Лиги чемпионов, и этим все сказано. Будем бороться. Хотя бы то, что до декабря мы будем играть с командами такого уровня, уже положительный момент. Постараемся сделать все самое лучшее. Естественно, мы хотим набрать максимальное количество очков и заявить свои притязания в группе», - заявил Гараев.

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