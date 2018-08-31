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Карабах начинает групповой этап ЛЕ в Лиссабоне, а завершит в Лондоне

31 Августа 2018 23:32
Определилось расписание матчей азербайджанского «Карабаха» в группе E Лиги Европы по футболу, где соперниками подопечных Гурбана Гурбанова являются английский «Арсенал», португальский «Спортинг» и украинская «Ворскла».
Как передает azerisport.com, первый матч в групповой стадии «скакуны» проведут на выезде в Лиссабоне, а заключительный будет в Лондоне.
20 сентября
«Спортинг» – «Карабах»
4 октября
«Карабах» – «Арсенал»
25 октября
«Карабах» – «Ворскла»
8 ноября
«Ворскла» – «Карабах»
29 ноября
«Карабах» – «Спортинг»
13 декабря
«Арсенал» – «Карабах»

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