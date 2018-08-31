Карабах начинает групповой этап ЛЕ в Лиссабоне, а завершит в Лондоне

31 Августа 2018 23:32

Определилось расписание матчей азербайджанского «Карабаха» в группе E Лиги Европы по футболу, где соперниками подопечных Гурбана Гурбанова являются английский «Арсенал», португальский «Спортинг» и украинская «Ворскла».

Как передает azerisport.com, первый матч в групповой стадии «скакуны» проведут на выезде в Лиссабоне, а заключительный будет в Лондоне.

20 сентября

«Спортинг» – «Карабах»

4 октября

«Карабах» – «Арсенал»

25 октября

«Карабах» – «Ворскла»

8 ноября

«Ворскла» – «Карабах»

29 ноября

«Карабах» – «Спортинг»

13 декабря

«Арсенал» – «Карабах»