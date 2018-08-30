Сумгайыт запланировал один матч

30 Августа 2018 18:07

Азербайджанский футбольный клуб «Сумгайыт» возобновил тренировки.

Как сообщает azerisport.com, в тренировках не принимали участие задействованные в сборных Азербайджана Бахтияр Гасанализаде, Юсиф Набиев, Ульви Искендеров, а также травмированный Раиль Меликов. Вургун Гусейнов пока не оправился от травмы и тренируется по индивидуальной программе.

За время паузы в чемпионате страны подопечные Назима Сулейманова планируют провести одну контрольную встречу. Соперник пока неизвестен. (сайт клуба)