301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3

Новости

Главные Последние Видеоновости Фоторепортажи Евровидение 2012

Спорт

ФутболОлимпизмБорьбаБоксВолейболГимнастикаДзюдоШахматыБаскетболВодныеДругие виды

Футбол

Представители Габалы посетили базу турецкого ИБ

29 Августа 2018 23:24
Генменеджер азербайджанского футбольного клуба «Габала» Заур Азизов и главный тренер команды Санан Гурбанов посетили Турцию.
Как сообщает azerisport.com, они посетили базу клуба «Истанбул Башакшехер» и встретились с главным тренером команды Абдулла Авчи и исполнительным директором ИБ Мустафа Ерогют. Во время встречи речь зашла об управлении, структуре и технических вопросов турецкого клуба. Азизов и Гурбанов подарили Авчи и Ерогют игровые форму «Габалы». (сайт клуба)

Просмотрено: 395

версия для печати

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.13.3
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3

Создать почтовый ящик на DAY.AZ

Забыли пароль?

Online - Репортаж

-

США - Азербайджан

2:0

2014-05-27
Все фото

Фоторепортажи

Азербайджан готовится к матчу с Косово

Азербайджан готовится к матчу с Косово

Болельщики «зажигают», Карабах и Нефтчи делят очки

Болельщики «зажигают», Карабах и Нефтчи делят очки

Сабаил добывает победу над Кешлей

Сабаил добывает победу над Кешлей

все фото

Фотосессия

Элен и Лейла. Часть I Элен и Лейла. Часть I
за 4 дня

Самое читаемое

Карабах ушел от поражения в матче с Нефтчи, Сабаил обыграл Кешлю 26 Августа 2018, 22:19
Банишевский расстался с Нефтчи и может перебраться в клуб из Чехии 27 Августа 2018, 14:41
Редкий праздник в Баку 28 Августа 2018, 00:20
Шахрияр МАМЕДЪЯРОВ: Шахматы мне надоели. У всех моих соперников есть спонсоры, а я еду на турниры за свой счет 27 Августа 2018, 12:52
Гурбанов вызвал 25 футболистов на матчи против Косово и Мальты 27 Августа 2018, 13:56
Шейдаев посмотрел на поражение КС от аутсайдера 27 Августа 2018, 20:27
Араз переходит в Карабах? Гурбанов объясняет решение этого трансфера  29 Августа 2018, 18:45
Мамедъяров стал четвертым на Кубке Синкфилда 28 Августа 2018, 08:02
Гурбан Гурбанов: Мичел пропустит минимум 15 дней 26 Августа 2018, 23:13
Перед матчем с Азербайджаном за Косово согласился выступать вратарь, принадлежащий Манчестер Сити 27 Августа 2018, 10:42

Фотокадр

Фотокадр

Спортсмен месяца

Мамедъяров стал лучшим в январе Мамедъяров стал лучшим в январе

Остальные герои

Архив

Наши проекты

TPL

КомандаИВНПМО
Нефтчи32105-27
Сабах32014-46
Габала31115-34
Карабах21103-14
Сумгайыт31115-44
Сабаил31022-63
Кешля30123-51
Зире20112-41

Подписка

Присоединяйтесь к нам!

Голосование


pxl 100% (54)

Наша кнопка

  • image
  • image
  • image