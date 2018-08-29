Представители Габалы посетили базу турецкого ИБ

29 Августа 2018 23:24

Генменеджер азербайджанского футбольного клуба «Габала» Заур Азизов и главный тренер команды Санан Гурбанов посетили Турцию.

Как сообщает azerisport.com, они посетили базу клуба «Истанбул Башакшехер» и встретились с главным тренером команды Абдулла Авчи и исполнительным директором ИБ Мустафа Ерогют. Во время встречи речь зашла об управлении, структуре и технических вопросов турецкого клуба. Азизов и Гурбанов подарили Авчи и Ерогют игровые форму «Габалы». (сайт клуба)