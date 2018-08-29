Футбол
Кешля определилась с еще одним соперником
29 Августа 2018 17:51
Определился соперник бакинской «Кешли» по контрольному матчу, который пройдет в ходе паузы в Topaz премьер-лиге Азербайджана по футболу.
Как передает azerisport.com, подопечные Младена Милинковича сыграют 2 сентября с другим столичным клубом – «Сабаилом». Встреча пройдет на стадионе «Байыл Арена».
Также, стало известно время начала второго спарринга, который пройдет 9 сентября с «Сабахом» на стадионе «Алинджа Арена». Этот матч начнется в 17:30.