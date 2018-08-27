Нефтчи провел самый удачный старт за четыре сезона

27 Августа 2018 12:24

Бакинский «Нефтчи» оформил самый удачный старт в Topaz премьер-лиге Азербайджана по футболу за последние четыре сезона.

Как передает azerisport.com, набрав в стартовых трех матчах 7 очков, подопечные Роберто Бордина улучшили свои показатели образца последних трех сезонов, когда они набирали на старте 4, 3 и 0 очков, соответственно. Лишь в сезоне 2014/15 «нефтяникам» удалось стартовать лучше, чем в нынешнем – тогда команда набрала 9 очков из девяти возможных. (сайт клуба)