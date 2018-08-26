Эльшад Ахмедов: Не думаю, что предстоящий перерыв навредит нам

26 Августа 2018 00:08

Главный тренер «Сабаха» Эльшад Ахмедов прокомментировал победу в матче 3-го тура Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу над «Зире» (2:0), передает azerisport.com.

«В прошлом туре мы слабо сыграли и потерпели обидное поражение. После этого была беседа с футболистами, мы просмотрели свои ошибки. Сегодня мы хорошо играли в первом тайме, ребята с усердием работали на поле. После первого гола они еще более воодушевились и играли спокойнее. Но после перерыва соперник увеличил давление, что объяснимо. У нас новая команда, есть много недостатков, над которыми мы работаем. Джавид Имамвердиев получил травму, но только завтра узнаем, насколько она серьезна. В целом, он пока далек от своей лучшей формы. Ему нужно время. Не думаю, что предстоящий перерыв навредит нам. У нас много игроков в составе, поздно присоединившихся к команде. Так что пауза в премьер-лиге пойдет на пользу. Заодно проведем и контрольные матчи», - заявил Ахмедов.