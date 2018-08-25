301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3

Новости

Главные Последние Видеоновости Фоторепортажи Евровидение 2012

Спорт

ФутболОлимпизмБорьбаБоксВолейболГимнастикаДзюдоШахматыБаскетболВодныеДругие виды

Футбол

Мирсахиб Аббасов: Хоть мы и братья, но на поле мы соперники

25 Августа 2018 12:44
Хавбек «Зире» Мирсахиб Аббасов поделился мнением с azerisport.com касательно предстоящего матча 3-го тура Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу против «Сабаха», а также отметил ничью в предыдущем туре с «Кешлей» (2:2).
«Сабах» – хорошая команда. Обыграв в стартовом туре «Кешлю», они показали, что не являются слабыми. С уважением относимся к сопернику, но на поле выйдет только за победой. Что до нашей ничьей с «Кешлей», то это была наша первая игра в сезоне. Ничью считаю нормальным итогом», - заявил Аббасов.
Он также коснулся выступления своего брата – Мирабдуллы Аббасова – в составе столичного «Нефтчи»: «Меня очень радуют его успехи, я очень верю в него. Но, хоть мы и братья, на поле мы соперники».

Просмотрено: 408

версия для печати

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.13.3
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3

Создать почтовый ящик на DAY.AZ

Забыли пароль?

Online - Репортаж

-

США - Азербайджан

2:0

2014-05-27
Все фото

Фоторепортажи

Как Карабах проиграл Шерифу

Как Карабах проиграл Шерифу

Карабах потренировался в Тирасполе

Карабах потренировался в Тирасполе

Сабаху не стоило злить Сумгайыт

Сабаху не стоило злить Сумгайыт

все фото

Фотосессия

Валерия Коротенко. Часть II Валерия Коротенко. Часть II
за 4 дня

Самое читаемое

Карабах проиграл на выезде Шерифу  23 Августа 2018, 22:51
ФК Шериф: Кому-то очень хочется поссорить нас с Карабахом 23 Августа 2018, 13:15
Азербайджан потерпел первое поражение в отборе на ЕВРО 22 Августа 2018, 22:53
Мамедъяров сыграл вничью с Каруаной 23 Августа 2018, 08:14
Валерий Карпин: За какую сборную играть Аязу Гулиеву? А я тут причем? 23 Августа 2018, 13:30
Групповой этап Лиги Европы? Не с такой игрой 24 Августа 2018, 00:19
Рамиль ШЕЙДАЕВ: Хочу поблагодарить болельщиков еще раз за это 23 Августа 2018, 15:30
Алмейда вызван в сборную Азербайджана 22 Августа 2018, 12:24
Гурбан Гурбанов: У нас еще остаются шансы 24 Августа 2018, 00:10
Мамедъяров сыграл вничью с Ароняном 22 Августа 2018, 00:11

Фотокадр

Фотокадр

Спортсмен месяца

Мамедъяров стал лучшим в январе Мамедъяров стал лучшим в январе

Остальные герои

Архив

Наши проекты

TPL

КомандаИВНПМО
Нефтчи22004-16
Габала21014-23
Карабах11002-03
Сумгайыт21014-33
Зире10102-21
Сабах21012-43
Кешля20112-31
Сабаил20020-50

Подписка

Присоединяйтесь к нам!

Голосование


pxl 100% (54)

Наша кнопка

  • image
  • image
  • image