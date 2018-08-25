Мирсахиб Аббасов: Хоть мы и братья, но на поле мы соперники

25 Августа 2018 12:44

Хавбек «Зире» Мирсахиб Аббасов поделился мнением с azerisport.com касательно предстоящего матча 3-го тура Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу против «Сабаха», а также отметил ничью в предыдущем туре с «Кешлей» (2:2).

«Сабах» – хорошая команда. Обыграв в стартовом туре «Кешлю», они показали, что не являются слабыми. С уважением относимся к сопернику, но на поле выйдет только за победой. Что до нашей ничьей с «Кешлей», то это была наша первая игра в сезоне. Ничью считаю нормальным итогом», - заявил Аббасов.

Он также коснулся выступления своего брата – Мирабдуллы Аббасова – в составе столичного «Нефтчи»: «Меня очень радуют его успехи, я очень верю в него. Но, хоть мы и братья, на поле мы соперники».