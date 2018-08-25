Анар Назиров: Хотим набрать как можно больше очков

25 Августа 2018 11:41

Вратарь «Зире» Анар Назиров поделился мнением с azerisport.com касательно предстоящего сегодня матча 3-го тура Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу против «Сабаха» и коснулся возможного вызова в национальную команду.

«Мы полностью готовы к «Сабаху». Ждем начала встречи. У «Зире» есть свой игровой стиль. Если сумеем выполнить на поле тренерские установки и будем бороться до конца, то добьемся желаемого результата.

В нынешнем сезоне наши цели таковы, что мы хотим набрать как можно больше очков и вести борьбу в чемпионате за хорошие места.

Что касается того, буду ли я вызван в сборную Азербайджана на матчи Лиги наций, то это решать главному тренеру Гурбану Гурбанову. Если посчитают нужным, то пригласят», - заявил Назиров.