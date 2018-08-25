Матч Карабах – Шериф доверили македонцам

25 Августа 2018 10:23

Определились судьи ответного матча плей-офф раунда квалификации Лиги Европы по футболу между азербайджанским «Карабахом» и молдавским «Шерифом» в Баку.

Как передает azerisport.com, главным арбитром встречи назначен Александар Ставрев, которому будут помогать лайнсмены Марьян Кировски и Деян Костадинов, а также четвертый рефери Димитар Мечкаровски. Судейская бригада представляет Македонию.

Напомним, что матч «Карабах» – «Шериф» состоится 30 августа на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку и начнется в 21:00.