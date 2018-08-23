LIVE: Карабах начал второй тайм гостевого матча с Шерифом

23 Августа 2018 22:12

На azerisport.com проходит текстовый livescore первого матча плей-офф раунда квалификации Лиги Европы по футболу между молдавским «Шерифом» и азербайджанским «Карабахом».