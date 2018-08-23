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LIVE: Карабах начал второй тайм гостевого матча с Шерифом

23 Августа 2018 22:12
На azerisport.com проходит текстовый livescore первого матча плей-офф раунда квалификации Лиги Европы по футболу между молдавским «Шерифом» и азербайджанским «Карабахом».
ШЕРИФ (Молдова) – КАРАБАХ (Азербайджан) - 1:0 (Идет второй тайм)
Капич, 8 (1:0)

Тирасполь, стадион «Шериф». Главный судья – Харальд Лехнер (Австрия).
Шериф: Сергей Пащенко, Владимир Ковачевич, Вячеслав Посмак, Матео Сушич (к), Кристиано, Юрий Кендыш, Рифет Капич, Георге Антон, Жо Сантос, Александр Бойчук, Зиги Бадибанга.
Карабах: Вагнер, Рашад Садыхов (к), Бадави Гусейнов, Максим Медведев, Вильд-Дональд Герье, Гара Гараев, Мичел, Симеон Славчев, Филип Озобич, Джон Деларж (Абделла Зубир, 46), Махир Мадатов. 
Предупреждение: Кендыш, Гараев.

55' Во второй половине Карабах стал почаще оказываться у штрафной и внутри нее. Хотя пока и без завершения.​
51' Садыхов классным подкатом выручает команду от опасной атаки хозяев.​
49' Судя по всему, Мадатов ушел на фланг, а на острие расположился Озобич. Любопытное решение, отправить вперед центрхава, игравшего на фланге в первом тайме.​
47' Удар Сушича накрыли, и Вагнер забрал мяч.​
46' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Гараев.​
46' ЗАМЕНА. Абделла Зубир вместо Деларжа.​
46' ​Второй тайм начался.
45+2' ​Первый тайм закончен.
45' Удар Гараева издали получился неудачным. Между тем, одна минута добавлена.​
44' ​Атака Шерифа: сначала Бадибанга бьет, а затем и Капич. Оба раза защитники блокируют попытки.
40' ​Карабах уступает пока во всем, кроме, наверное, процента владения мячом.
37' ​Опаснейший момент у наших ворот, но в последний момент Гусейнов влез под ноги Капича и помешал тому пробить почти в упор.
34' Неплохая контратака агдамцев завершается падением Мадатова в штрафной. Судья не отреагировал.​
30' ​ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Кендыш.
29' Карабах пытается что-то соорудить, но испытывает огромные проблемы. Особенно, когда речь касается проведения атаки через Деларжа.​ Конголезец практически постоянно теряет мяч.
25' ​Мичел неточно замкнул головой подачу Озобича с углового.
22' Снова провал в центре обороны, Капич был практиески лицом к лицу с Вагнером, но в итое попасть в цель не сумел.​
21' ​Первый удар по воротам от гостей: Медведев разыграл мяч с Деларжем, получил его у угла штрафной и пробил с левой. Слабо и неопасно для Пащенко.
19' ​Чуть более двух минут Карабах контролировал мяч, но так и не сумел приблизиться к штрафной Шерифа. Хозяева пока очень плотно и умело обороняются.
14' Карабах пока не может провести ни одной толковой атаки, особенно часты потери у Деларжа.
8' ​ГОЛ. Страшный провал в обороне Карабаха: передача из глубины, а там ни Бадави, ни Рашада не было, но зато Байчук спокойно ушел от Медведева, убежал от Вагнера, неудачно пробил, но Капич на добивании оказался первее - 1:0.
4' ​Начало довольно активное у обеих команд.​
2' ​Сантос буквально влетел в штрафную Карабахи упал на газон. Арбитр никак не отреагировал.​
1' Матч начался.                                                                                                                                             

20:58 Команды вышли на поле.
20:52 У Карабаха перед игрой случилась еще одна потеря: Ханнес Халльдоурссон выбыл из строя, тем самым, в "раму" вернулся бразильский кипер Вагнер. Также в "старте" появился Филип Озобич.
20:46 Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня агдамский Карабах начнет борьбу за выход в групповой этап ЛЕ. И для этого нужно, как минимум, не проиграть в первой встрече. А еще лучше будет, если подопечные Гурбана Гурбанова повторят прошлогдний результат в Тирасполе.

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