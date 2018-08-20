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Футбол

Нефтчи повторил победную серию, Агаев дошел до 150 матча

20 Августа 2018 14:53
Бакинский «Нефтчи», обыграв дома в матче 2-го тура Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу «Габалу» (2:1), продлил победную серию до пяти встреч.
Как сообщает azerisport.com, бакинцы в конце прошлого сезона обыграли «Карабах», «Сабаил» и «Кяпаз», а в начале нынешнего одолели еще и «Сумгайыт».
Таким образом, «Нефтчи» повторил победную серию 52-х месячной давности, когда выиграл 5 раз подряд в сезоне 2013/14.
Тем временем, вратарь «Нефтчи» Салахат Агаев провел свой 150-й матч в чемпионате Азербайджана по футболу. В этих матчах он пропустил 145 голов. Отметим, что Агаев в разное время защищал цвета МОИК, «Кешли» и «Сумгайыта». (ПФЛ)

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