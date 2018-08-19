Нефтчи одолел Габалу, Сумгайыт разгромил Сабах

19 Августа 2018 22:23

Сегодня прошли еще два матча 2-го тура Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает azerisport.com, в главном матче дня сыграли «Нефтчи» и «Габала».

САБАХ – СУМГАЙЫТ - 1:4 (1:3)

Девич, 10 (1:0), Гурбанов, 18 (1:1), Мамедов, 33-пен. (1:2), Алиев, 44 (1:3), Искендеров, 84 (1:4)



Масазыр, стадион «Алинджа Арена». Главный арбитр – Алияр Агаев.​

Сабах: Саша Стаменкович, Керим Диниев (к), Эльтун Турабов, Вандерсон, Магсад Исаев, Эрик Рамос, Вадим Абдуллаев, Эльшан Абдуллаев, Виталий Квашук, Бахтияр Солтанов, Марко Девич.

​Сумгайыт: Мехти Джаннатов, Раиль Меликов (к), Шахрияр Алиев, Джавид Тагиев, Алексей Исаев, Бахтияр Гасанализаде, Ниджат Гурбанов, Ариф Дашдамиров, Эльвин Мамедов, Юсиф Набиев, Али Бабаев.



НЕФТЧИ – ГАБАЛА - 2:1 (1:0)

Дабо, 37 (1:0), Дарио, 48 (2:0), Алиев, 85 (2:1)



Баку, стадион «Далга Арена». Главный арбитр – Рагим Гасанов.

Нефтчи: Салахат Агаев, Кирилл Петров, Антон Кривоцюк, Турал Ахундов, Магоме Мирзабеков, Сони Мустивар, Горан Парацки, Эмин Махмудов (к), Дарио Фредерико (Рахман Гаджиев, 83), Багали Дабо (Эльвин Саркаров, 87), Кваме Карикари (Мирабдулла Аббасов, 74).

Габала: Дмитрий Безотосный, Воислав Станкович, Эльвин Джамалов (Стивен Жозеф-Монроз, 46), Асиф Мамедов, Джеймс Аденийи, Ильгар Гурбанов, Лалавеле Атакора (Рауф Алиев, 64), Бахлул Мустафазаде, Тамкин Халилзаде, Урфан Аббасов (к), Сабиен Лиляй.



Матч закончен.

Контратака Нефтчи: Парацки выдает хорошую передачу на Аббасова и тот бьет, но умудряется не попасть даже в створ, хотя ему никто не мешал.

Замена у Нефтчи: Эльвин Саркаров вместо Дабо.

Изначально показалось, что Кривоцюк отправил мяч в свои ворота.

ГОЛ! Алиев удачно замкнул передачу с фланга Жозеф-Монроза - 2:1.

Агаев дважды выручает Нефтчи за пару секунд: сначал У.Аббасов пробил головой, кипер отбил, а затем на добивании был Мустафазаде, но его Салахат накрыл его попытку.

Замена у Нефтчи: Рахман Гаджиев вместо Дарио.

Ахундов неплохо бьет, не входя в штрафную. Безотосный прыгает для верности. Мяч пролетает рядом с воротами.

Прострел У.Аббасова, Агаев отбивает перед собой, а там на добивании Жозеф-Монроз. Но удар француза оказался очень неудачным.

Первый удар М.Аббасова в этой игре получился неточным.

Замена у Нефтчи: Мирабдулла Аббасов вместо Карикари.

Еще один опаснейший момент у ворот Агаева: Аденийи оказался уже во вратарской, развернулся и пробил. Вратаря там не было, но Кривоцюк оказался на нужной позиции и отбил ногой.

Гурбанов делает передачу в штрафную и мяч летит к дальней штанге, где подачу замыкает Аббасов. Но его хороший удар головой сначала попадает по голове Ахундова, а затем сотрясает перекладину и отскакивает от газона.

Выстрел Махмудова издали. Рядом со штангой.

Жозеф-Монроз бьет с той же позиции, что до него Атакора, и этот удар получше: Агаев отбивает сначала перед собой, а затем накрываетм мяч перед набегавшим Алиевым.

Замена у Габалы: Рауф Алиев вместо Атакоры.

Атакора получает мяч перед штрафной Нефтчи и сразу же бьет. Выше ворот.

Нефтчи продолжает наседать на оборону гостей.

Карикари наносит удар. Неточно.

ГОЛ! Нефтчи быстро остужает активно начавшую вторую половину Габалу. Станкович повторяет ошибку Джамалова: неточная передача перед своими воротами на Парацки, тот отдает Дарио и бразилец удваивает преимущество - 2:0.

Аденийи из непростой ситуации бьет после подачи с углового. Агаева снова выручает.

Подача Аббасова с фланга превратилась в опасный удар. Агаев перевел мяч на угловой.

Любопытно, что Жозеф-Монроз совсем недавно числился травмированным и выбывшим из строя. Видимо, все оказалось не настолько серьезно.

Замена у Габалы: Стивен Жозеф-Монроз вместо Джамалова.

Второй тайм начался.

Первый тайм закончен.

Игра немного выровнялась. Нефтчи после забитого мяча сбавил активности в атаке, но и Габала не прибавила.

Кстати, это первый гол Дабо за Нефтчи в чемпионате.

ГОЛ! Дабо получает мяч после грубой ошибки Джамалова, буквально сделавшего передачу на Багали, который уходит от Безотосного и отправляет мяч в ворота - 1:0.

А теперь и Карикари прицелился с линии штрафной. Тоже мимо.

В этим минуты команды обмениваются атаками.

Хозяева быстро организовали ответный выпад, который завершился ударом Дарио. Безотосный спас.

Редкая атака от Габалы. Нынешняя завершилась ударом Мамедова. Тоже неточно.

Махмудов бьет с левой. Мимо.

Снова штрафной перед воротами Нефтчи, снова у мяча Халилзаде. На этот раз он пытался перехитрить кипера, пробив в его же зону. Но удар получился неудачным и Агаев спокойно забрал мяч.

Дабо пытался с ходу закрутить мяч в дальнюю "девятку". Вышло неточно.

Довольно спорный момент в штрафной Габалы: Мирзабеков падает на газон после, судя по всему, толчка Халилзаде в спину. Однако судья не считает это достаточным доводом для пенальти.

Дарио убежал по правому флангу после сброса с аута, был один на один с Безотосным, пробил мимо врараря, но в створ не попал. Было очень опасно.

Габала заработала "стандарт" у правого угла штрафной. Халилзаде у мяча, пробил опасно. Кипер на месте.

Ахундов бьет издали. Неточно.

Махмудов на правом фланге спокойно обокрал соперника, затем прострелил, мяч оказался и Карикари, который пробил, но его удар почти в упор отбили Безотосный и Мустафазаде.

Дабо опасно убегал на рандеву с Безотосным, но Станкович классно в подкате заблокировал его попытку удара.

Стартовые минуты определенно за Нефтчи.

Матч начался.



Результаты предыдущих игр тура: Сабаил – Карабах - 0:2, Зире – Кешля - 2:2.