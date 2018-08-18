Матч Шериф - Карабах поручили австрийцам

18 Августа 2018 19:01

Стали известны арбитры первого матча раунда плей-офф Лиги Европы по футболу между молдавским «Шерифом» и азербайджанским «Карабахом».

Как сообщает azerisport.com, главным судьей назначен Харальд Лехнер, которому будут помогать лайнсмены Андреас Хайденрайх, Максимилиан Колбич, а также четвертый рефери Джулиан Вайнбергер. Бригада арбитров представляет Австрию.

Отметим, что Лехнер два года назад судил матч группового этапа ЛЕ между бельгийским «Андерлехтом» и азербайджанской «Габалой» (3:1).

Напомним, что матч «Шериф» - «Карабах» пройдет 23 августа в Тирасполе и начнется в 21:00.