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Матч Шериф - Карабах поручили австрийцам

18 Августа 2018 19:01
Стали известны арбитры первого матча раунда плей-офф Лиги Европы по футболу между молдавским «Шерифом» и азербайджанским «Карабахом».
Как сообщает azerisport.com, главным судьей назначен Харальд Лехнер, которому будут помогать лайнсмены Андреас Хайденрайх, Максимилиан Колбич, а также четвертый рефери Джулиан Вайнбергер. Бригада арбитров представляет Австрию.
Отметим, что Лехнер два года назад судил матч группового этапа ЛЕ между бельгийским «Андерлехтом» и азербайджанской «Габалой» (3:1).
Напомним, что матч «Шериф» - «Карабах» пройдет 23 августа в Тирасполе и начнется  в 21:00.

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