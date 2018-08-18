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Футбол

Афран Исмайлов: Карабах пройдет Шериф и порадует азербайджанский народ

18 Августа 2018 00:26
Полузащитник футбольного клуба «Сумгайыт» Афран Исмайлов высказал azerisport.com свое мнение по поводу старта в Topaz премьер-лиге Азербайджана и о выступлении «Карабаха» в еврокубках.
«Я остался доволен первой игрой команды в ТПЛ. Стартовые матчи всегда трудны. Главное для меня играть, и я буду стараться помочь «Сумгайыту». Что касается игр «Карабаха» с БАТЭ, то считаю, что мой бывший клуб мог победить в гостях. Были шансы забить, но не смогли реализовать их. Обновление состава «Карабаха» и некоторые неточности помешали «Карабаху» обыграть БАТЭ. Команде нужно время. Верю, что «Карабах» пройдет «Шериф» и порадует азербайджанский народ», - заявил Исмайлов.

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