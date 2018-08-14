Футбол
Карабах сыграл вничью с БАТЭ и покинул Лигу чемпионов
14 Августа 2018 22:48
На azerisport.com прошел текстовый livescore ответого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу между белорусским БАТЭ и азербайджанским «Карабахом».
БАТЭ (Беларусь) – КАРАБАХ (Азербайджан) - 1:1 (1:0)
Иванич, 20 (1:0), Мичел, 54 (1:1)
Борисов, стадион «Борисов-Арена». Главный судья – Андрис Трейманис (Латвия). Первая игра – 1:0.
БАТЭ: Денис Щербицкий, Александар Филипович, Евгений Яблонский, Станислав Драгун, Мирко Иванич, Николай Сигневич, Алексей Риос, Егор Филипенко, Игорь Стасевич (к), Дмитрий Бага (Александр Глеб, 70), Максим Володько.
Карабах: Ханнес Халльдоурссон, Гара Гараев, Максим Медведев, Симеон Славчев, Инносент Эмегара, Мичел, Махир Мадатов, Рашад Садыхов (к), Абделла Зубир, Бадави Гусейнов, Вильд-Дональд Герье.
Предупреждение: Эмегара, Гараев, Славчев, Садыхов, Щербицкий.
Удаление: Эмегара (две желтые)
90+4' Матч закончен. Карабах покидает ЛЧ и отправляется в плей-офф раунд Лиги Европы.
90+3' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Щербицкий.
90+2' Целая минута ушла на то, пока Сигневич вставал после фола Герье и до подачи Стасевича со штрафного. Вряд ли арбитр учтет это.
90' Судья добавляет 3 минуты ко второй половине.
87' Контратака хозяев завершается сильным и неточным ударом Скавыша.
85' Гурбанов идет на риск, заменив защитника на вингера.
85' ЗАМЕНА. Джон Деларж вместо Медведева.
83' Садыхов подал со штрафного, мяч отскочил на Гараева и тот снова мощно пробил, на этот раз низом, однако вновь заблокировали удар защитники.
81' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Садыхов.
80' Вновь Садыхов делает неточную передачу, которая едва не завершилась очередной голевой контратакой БАТЭ. Пронесло.
78' ЗАМЕНА. Максим Скавыш вместо Иванича.
77' ЗАМЕНА. Филип Озобич вместо Славчева.
77' КРАСНАЯ КАРТОЧКА. Эмегара.
77' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Эмегара.
76' Эмегара делает огромную глупость, намеренно сбив соперника. И он получает вторую желтую, а следом и красную. Ну, молодец, чего уж...
70' ЗАМЕНА. Александр Глеб вместо Баги.
66' И снова торопятся агдамцы: Мичел решил пробить с ходу после передачи Зубира низом, и отправил мяч к трибунам.
64' Мадатов хорошо развернулся перед штрафной соперника и нанес удар. Хоть и сильный, но неточный.
62' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Славчев.
60' Гараев зарядил хорошую пушку, но по пути мяч попал в защитника.
59' Сигневич едва не попал в створ после подачи со "стандарта". Но даже если попал бы, был зафиксирован офсайд.
55' Теперь, нужно забить еще и больше не пропускать. Шанс есть.
54' ГОООООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!! Наконец, подача в штрафную принесла свои плоды: Мадатов вновь скинул головой мяч под удар партнеру по команде после подачи Зубира, и Мичел головой вонзает мяч в ворота - 1:1.
53' Игра преумещественно проходит в центре поля. При этом, хозяева вышли на поле более заряженными.
48' Иванич пытался пробить с острог угла, но по мячу не попал, после чего неудачно приземлился на газон.
46' Второй тайм начался.
45' Первый тайм закончен.
45' Бага наносит мягкий удар издали. Халльдоурссон спокойно забирает мяч.
44' Герье и Мичел немного помешали друг другу в завершени атаки, однако испанец все же пробил головой. Правда, слабовато.
43' Отличный момент у Мадатова, но он очень поторопился и пробил очень и очень плохо, точно во вратаря.
42' Зубир, наконец-то, совершил первую полезную обводку и после нее дал действительно точный пас на партнера по команде. Жаль, что удар Славчева оказался неточным. Опять.
39' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Гараев.
36' Еще один угловой, вновь подает Садыхов и на этот раз замыкает Мадатов. И снова не хватает немножко точности.
33' Снова Славчев в центре внимания: с подачи Садыхоав с углового он пытался забить, но удар головой оказался неточным.
33' Славчев бьет, мяч рикошетом едва не залетает за шиворот Шербицкого. Но это угловой.
32' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Эмегара.
31' Подача со штрафного Стасевичем оказалась очень опасной, и едва не завершилась взятием ворот, если бы не уверенная игра вратаря.
29' Мадатов наносит удар с линии штрафной. Над перекладиной.
28' Хороший удар с ходу от автора гола. На этот раз Халльдоурссон начеку.
20' ГОЛ. Иванич убегает от Гусейнова, бежит к нашим воротам и отправляет мяч мимо кипера - 1:0, и шансы Карабаха приближаются к нулю. И снова гол в результате неудачной передачи.
18' Мяч стал чаще находится на половине поля гостей.
13' Долго разыгрывали мяч хозяева, в итоге все завершилось ударом Стасевича с линии штрафной. Мимо.
9' Какой моментище! Подача Зубира на дальний угол ворот, там Мадатов делает очень умную скидку на Эмегару, но тот словно не ожидал мяча и очень неудачно пробил головой в упор, да и вратарь сумел зацепиться.
8' Первая реальная угроза в матче пришла от хозяев поля: Стасевич чуть было не повторил гол, забитый БАТЭ в Баку, однако прострел с фланга закмнул неудачно. Халльдоурссон забрал мяч.
5' Карабах чуть поактивнее действует в стартовые минуты.
1' Матч начался.
20:56 Команды вышли на поле. И звучит гимн Лиги чемпионов. Немного рановато, конечно, но эта музыка всегда греет футбольную душу.
20:45 Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня нас ждет ответная игра команды Гурбана Гурбанова с БАТЭ в Борисове. После домашнего поражения 0:1 многого ждать, конечно, не приходится. Но, как говорится, надежда умирает последней. И мы очень надеемся, что сегодня Карабах сотворит маленькое чудо.
Иванич, 20 (1:0), Мичел, 54 (1:1)
Борисов, стадион «Борисов-Арена». Главный судья – Андрис Трейманис (Латвия). Первая игра – 1:0.
БАТЭ: Денис Щербицкий, Александар Филипович, Евгений Яблонский, Станислав Драгун, Мирко Иванич, Николай Сигневич, Алексей Риос, Егор Филипенко, Игорь Стасевич (к), Дмитрий Бага (Александр Глеб, 70), Максим Володько.
Карабах: Ханнес Халльдоурссон, Гара Гараев, Максим Медведев, Симеон Славчев, Инносент Эмегара, Мичел, Махир Мадатов, Рашад Садыхов (к), Абделла Зубир, Бадави Гусейнов, Вильд-Дональд Герье.
Предупреждение: Эмегара, Гараев, Славчев, Садыхов, Щербицкий.
Удаление: Эмегара (две желтые)
90+4' Матч закончен. Карабах покидает ЛЧ и отправляется в плей-офф раунд Лиги Европы.
90+3' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Щербицкий.
90+2' Целая минута ушла на то, пока Сигневич вставал после фола Герье и до подачи Стасевича со штрафного. Вряд ли арбитр учтет это.
90' Судья добавляет 3 минуты ко второй половине.
87' Контратака хозяев завершается сильным и неточным ударом Скавыша.
85' Гурбанов идет на риск, заменив защитника на вингера.
85' ЗАМЕНА. Джон Деларж вместо Медведева.
83' Садыхов подал со штрафного, мяч отскочил на Гараева и тот снова мощно пробил, на этот раз низом, однако вновь заблокировали удар защитники.
81' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Садыхов.
80' Вновь Садыхов делает неточную передачу, которая едва не завершилась очередной голевой контратакой БАТЭ. Пронесло.
78' ЗАМЕНА. Максим Скавыш вместо Иванича.
77' ЗАМЕНА. Филип Озобич вместо Славчева.
77' КРАСНАЯ КАРТОЧКА. Эмегара.
77' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Эмегара.
76' Эмегара делает огромную глупость, намеренно сбив соперника. И он получает вторую желтую, а следом и красную. Ну, молодец, чего уж...
70' ЗАМЕНА. Александр Глеб вместо Баги.
66' И снова торопятся агдамцы: Мичел решил пробить с ходу после передачи Зубира низом, и отправил мяч к трибунам.
64' Мадатов хорошо развернулся перед штрафной соперника и нанес удар. Хоть и сильный, но неточный.
62' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Славчев.
60' Гараев зарядил хорошую пушку, но по пути мяч попал в защитника.
59' Сигневич едва не попал в створ после подачи со "стандарта". Но даже если попал бы, был зафиксирован офсайд.
55' Теперь, нужно забить еще и больше не пропускать. Шанс есть.
54' ГОООООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!! Наконец, подача в штрафную принесла свои плоды: Мадатов вновь скинул головой мяч под удар партнеру по команде после подачи Зубира, и Мичел головой вонзает мяч в ворота - 1:1.
53' Игра преумещественно проходит в центре поля. При этом, хозяева вышли на поле более заряженными.
48' Иванич пытался пробить с острог угла, но по мячу не попал, после чего неудачно приземлился на газон.
46' Второй тайм начался.
45' Первый тайм закончен.
45' Бага наносит мягкий удар издали. Халльдоурссон спокойно забирает мяч.
44' Герье и Мичел немного помешали друг другу в завершени атаки, однако испанец все же пробил головой. Правда, слабовато.
43' Отличный момент у Мадатова, но он очень поторопился и пробил очень и очень плохо, точно во вратаря.
42' Зубир, наконец-то, совершил первую полезную обводку и после нее дал действительно точный пас на партнера по команде. Жаль, что удар Славчева оказался неточным. Опять.
39' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Гараев.
36' Еще один угловой, вновь подает Садыхов и на этот раз замыкает Мадатов. И снова не хватает немножко точности.
33' Снова Славчев в центре внимания: с подачи Садыхоав с углового он пытался забить, но удар головой оказался неточным.
33' Славчев бьет, мяч рикошетом едва не залетает за шиворот Шербицкого. Но это угловой.
32' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Эмегара.
31' Подача со штрафного Стасевичем оказалась очень опасной, и едва не завершилась взятием ворот, если бы не уверенная игра вратаря.
29' Мадатов наносит удар с линии штрафной. Над перекладиной.
28' Хороший удар с ходу от автора гола. На этот раз Халльдоурссон начеку.
20' ГОЛ. Иванич убегает от Гусейнова, бежит к нашим воротам и отправляет мяч мимо кипера - 1:0, и шансы Карабаха приближаются к нулю. И снова гол в результате неудачной передачи.
18' Мяч стал чаще находится на половине поля гостей.
13' Долго разыгрывали мяч хозяева, в итоге все завершилось ударом Стасевича с линии штрафной. Мимо.
9' Какой моментище! Подача Зубира на дальний угол ворот, там Мадатов делает очень умную скидку на Эмегару, но тот словно не ожидал мяча и очень неудачно пробил головой в упор, да и вратарь сумел зацепиться.
8' Первая реальная угроза в матче пришла от хозяев поля: Стасевич чуть было не повторил гол, забитый БАТЭ в Баку, однако прострел с фланга закмнул неудачно. Халльдоурссон забрал мяч.
5' Карабах чуть поактивнее действует в стартовые минуты.
1' Матч начался.
20:56 Команды вышли на поле. И звучит гимн Лиги чемпионов. Немного рановато, конечно, но эта музыка всегда греет футбольную душу.
20:45 Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня нас ждет ответная игра команды Гурбана Гурбанова с БАТЭ в Борисове. После домашнего поражения 0:1 многого ждать, конечно, не приходится. Но, как говорится, надежда умирает последней. И мы очень надеемся, что сегодня Карабах сотворит маленькое чудо.
Победитель этой пары в следующем раунде турнира сыграет с голландским ПСВ.