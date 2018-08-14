Карабах сыграл вничью с БАТЭ и покинул Лигу чемпионов

14 Августа 2018 22:48

На azerisport.com прошел текстовый livescore ответого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу между белорусским БАТЭ и азербайджанским «Карабахом».

БАТЭ (Беларусь) – КАРАБАХ (Азербайджан) - 1:1 (1:0)

Иванич, 20 (1:0), Мичел, 54 (1:1)



Борисов, стадион «Борисов-Арена». Главный судья – Андрис Трейманис (Латвия). Первая игра – 1:0.

БАТЭ: Денис Щербицкий, Александар Филипович, Евгений Яблонский, Станислав Драгун, Мирко Иванич, Николай Сигневич, Алексей Риос, Егор Филипенко, Игорь Стасевич (к), Дмитрий Бага (Александр Глеб, 70), Максим Володько.

Карабах: Ханнес Халльдоурссон, Гара Гараев, Максим Медведев, Симеон Славчев, Инносент Эмегара, Мичел, Махир Мадатов, Рашад Садыхов (к), Абделла Зубир, Бадави Гусейнов, Вильд-Дональд Герье.

Предупреждение: Эмегара, Гараев, Славчев, Садыхов, Щербицкий.

Удаление: Эмегара (две желтые)



90+4' ​Матч закончен. Карабах покидает ЛЧ и отправляется в плей-офф раунд Лиги Европы.​

90+3' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА . Щербицкий.​

90+2' Целая минута ушла на то, пока Сигневич вставал после фола Герье и до подачи Стасевича со штрафного. Вряд ли арбитр учтет это.​​

90' ​Судья добавляет 3 минуты ко второй половине.​

87' ​Контратака хозяев завершается сильным и неточным ударом Скавыша.​

85' ​Гурбанов идет на риск, заменив защитника на вингера.​

85' ЗАМЕНА . Джон Деларж вместо Медведева.​​

83' ​Садыхов подал со штрафного, мяч отскочил на Гараева и тот снова мощно пробил, на этот раз низом, однако вновь заблокировали удар защитники.​

81' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА . Садыхов.​​

80' ​Вновь Садыхов делает неточную передачу, которая едва не завершилась очередной голевой контратакой БАТЭ. Пронесло.​

78' ​ ЗАМЕНА . Максим Скавыш вместо Иванича.

77' ЗАМЕНА . Филип Озобич вместо Славчева.​

77' ​ КРАСНАЯ КАРТОЧКА . Эмегара.

77' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА . Эмегара.​

76' ​Эмегара делает огромную глупость, намеренно сбив соперника. И он получает вторую желтую, а следом и красную. Ну, молодец, чего уж...

70' ​ ЗАМЕНА . Александр Глеб вместо Баги.

66' И снова торопятся агдамцы: Мичел решил пробить с ходу после передачи Зубира низом, и отправил мяч к трибунам.​

64' ​Мадатов хорошо развернулся перед штрафной соперника и нанес удар. Хоть и сильный, но неточный.

62' ​ ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА . Славчев.

60' Гараев зарядил хорошую пушку, но по пути мяч попал в защитника.​

59' ​Сигневич едва не попал в створ после подачи со "стандарта". Но даже если попал бы, был зафиксирован офсайд.

55' Теперь, нужно забить еще и больше не пропускать. Шанс есть.​

54' ​ГОООООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!! Наконец, подача в штрафную принесла свои плоды: Мадатов вновь скинул головой мяч под удар партнеру по команде после подачи Зубира, и Мичел головой вонзает мяч в ворота - 1:1.

53' ​Игра преумещественно проходит в центре поля. При этом, хозяева вышли на поле более заряженными.

48' ​Иванич пытался пробить с острог угла, но по мячу не попал, после чего неудачно приземлился на газон.

46' Второй тайм начался.​

45' ​Первый тайм закончен.

45' Бага наносит мягкий удар издали. Халльдоурссон спокойно забирает мяч.​

44' Герье и Мичел немного помешали друг другу в завершени атаки, однако испанец все же пробил головой. Правда, слабовато.​

43' Отличный момент у Мадатова, но он очень поторопился и пробил очень и очень плохо, точно во вратаря.​

42' ​Зубир, наконец-то, совершил первую полезную обводку и после нее дал действительно точный пас на партнера по команде. Жаль, что удар Славчева оказался неточным. Опять.

39' ​ ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА . Гараев.

36' Еще один угловой, вновь подает Садыхов и на этот раз замыкает Мадатов. И снова не хватает немножко точности.​

33' Снова Славчев в центре внимания: с подачи Садыхоав с углового он пытался забить, но удар головой оказался неточным.​

33' Славчев бьет, мяч рикошетом едва не залетает за шиворот Шербицкого. Но это угловой.​

32' ​ ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА . Эмегара.

31' Подача со штрафного Стасевичем оказалась очень опасной, и едва не завершилась взятием ворот, если бы не уверенная игра вратаря.​

29' ​Мадатов наносит удар с линии штрафной. Над перекладиной.

28' Хороший удар с ходу от автора гола. На этот раз Халльдоурссон начеку.​

20' ​ГОЛ. Иванич убегает от Гусейнова, бежит к нашим воротам и отправляет мяч мимо кипера - 1:0, и шансы Карабаха приближаются к нулю. И снова гол в результате неудачной передачи.

18' Мяч стал чаще находится на половине поля гостей.​

13' ​Долго разыгрывали мяч хозяева, в итоге все завершилось ударом Стасевича с линии штрафной. Мимо.

9' ​Какой моментище! Подача Зубира на дальний угол ворот, там Мадатов делает очень умную скидку на Эмегару, но тот словно не ожидал мяча и очень неудачно пробил головой в упор, да и вратарь сумел зацепиться.

8' ​Первая реальная угроза в матче пришла от хозяев поля: Стасевич чуть было не повторил гол, забитый БАТЭ в Баку, однако прострел с фланга закмнул неудачно. Халльдоурссон забрал мяч.

5' ​Карабах чуть поактивнее действует в стартовые минуты.

1' Матч начался.



20:56 Команды вышли на поле. И звучит гимн Лиги чемпионов. Немного рановато, конечно, но эта музыка всегда греет футбольную душу.

20:45 Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня нас ждет ответная игра команды Гурбана Гурбанова с БАТЭ в Борисове. После домашнего поражения 0:1 многого ждать, конечно, не приходится. Но, как говорится, надежда умирает последней. И мы очень надеемся, что сегодня Карабах сотворит маленькое чудо.

Победитель этой пары в следующем раунде турнира сыграет с голландским ПСВ.