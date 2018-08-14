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Карабах сыграл вничью с БАТЭ и покинул Лигу чемпионов

14 Августа 2018 22:48
На azerisport.com прошел текстовый livescore ответого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу между белорусским БАТЭ и азербайджанским «Карабахом».
БАТЭ (Беларусь) – КАРАБАХ (Азербайджан) - 1:1 (1:0)
Иванич, 20 (1:0), Мичел, 54 (1:1)

Борисов, стадион «Борисов-Арена». Главный судья – Андрис Трейманис (Латвия). Первая игра – 1:0.
БАТЭ: Денис Щербицкий, Александар Филипович, Евгений Яблонский, Станислав Драгун, Мирко Иванич, Николай Сигневич, Алексей Риос, Егор Филипенко, Игорь Стасевич (к), Дмитрий Бага (Александр Глеб, 70), Максим Володько.
Карабах: Ханнес Халльдоурссон, Гара Гараев, Максим Медведев, Симеон Славчев, Инносент Эмегара, Мичел, Махир Мадатов, Рашад Садыхов (к), Абделла Зубир, Бадави Гусейнов, Вильд-Дональд Герье.
Предупреждение: Эмегара, Гараев, Славчев, Садыхов, Щербицкий.
Удаление: Эмегара (две желтые)

90+4' ​Матч закончен. Карабах покидает ЛЧ и отправляется в плей-офф раунд Лиги Европы.​
90+3' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Щербицкий.​
90+2' Целая минута ушла на то, пока Сигневич вставал после фола Герье и до подачи Стасевича со штрафного. Вряд ли арбитр учтет это.​​
90' ​Судья добавляет 3 минуты ко второй половине.​
87' ​Контратака хозяев завершается сильным и неточным ударом Скавыша.​
85' ​Гурбанов идет на риск, заменив защитника на вингера.​
85' ЗАМЕНА. Джон Деларж вместо Медведева.​​
83' ​Садыхов подал со штрафного, мяч отскочил на Гараева и тот снова мощно пробил, на этот раз низом, однако вновь заблокировали удар защитники.​
81' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Садыхов.​​
80' ​Вновь Садыхов делает неточную передачу, которая едва не завершилась очередной голевой контратакой БАТЭ. Пронесло.​
78' ​ЗАМЕНА. Максим Скавыш вместо Иванича.
77' ЗАМЕНА. Филип Озобич вместо Славчева.​
77' ​КРАСНАЯ КАРТОЧКА. Эмегара.
77' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Эмегара.​
76' ​Эмегара делает огромную глупость, намеренно сбив соперника. И он получает вторую желтую, а следом и красную. Ну, молодец, чего уж...
70' ​ЗАМЕНА. Александр Глеб вместо Баги.
66' И снова торопятся агдамцы: Мичел решил пробить с ходу после передачи Зубира низом, и отправил мяч к трибунам.​
64' ​Мадатов хорошо развернулся перед штрафной соперника и нанес удар. Хоть и сильный, но неточный.
62' ​ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Славчев.
60' Гараев зарядил хорошую пушку, но по пути мяч попал в защитника.​
59' ​Сигневич едва не попал в створ после подачи со "стандарта". Но даже если попал бы, был зафиксирован офсайд.
55' Теперь, нужно забить еще и больше не пропускать. Шанс есть.​
54' ​ГОООООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!! Наконец, подача в штрафную принесла свои плоды: Мадатов вновь скинул головой мяч под удар партнеру по команде после подачи Зубира, и Мичел головой вонзает мяч в ворота - 1:1.
53' ​Игра преумещественно проходит в центре поля. При этом, хозяева вышли на поле более заряженными.
48' ​Иванич пытался пробить с острог угла, но по мячу не попал, после чего неудачно приземлился на газон.
46' Второй тайм начался.​
45' ​Первый тайм закончен.
45' Бага наносит мягкий удар издали. Халльдоурссон спокойно забирает мяч.​
44' Герье и Мичел немного помешали друг другу в завершени атаки, однако испанец все же пробил головой. Правда, слабовато.​
43' Отличный момент у Мадатова, но он очень поторопился и пробил очень и очень плохо, точно во вратаря.​
42' ​Зубир, наконец-то, совершил первую полезную обводку и после нее дал действительно точный пас на партнера по команде. Жаль, что удар Славчева оказался неточным. Опять.
39' ​ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Гараев.
36' Еще один угловой, вновь подает Садыхов и на этот раз замыкает Мадатов. И снова не хватает немножко точности.​
33' Снова Славчев в центре внимания: с подачи Садыхоав с углового он пытался забить, но удар головой оказался неточным.​
33' Славчев бьет, мяч рикошетом едва не залетает за шиворот Шербицкого. Но это угловой.​
32' ​ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Эмегара.
31' Подача со штрафного Стасевичем оказалась очень опасной, и едва не завершилась взятием ворот, если бы не уверенная игра вратаря.​
29' ​Мадатов наносит удар с линии штрафной. Над перекладиной.
28' Хороший удар с ходу от автора гола. На этот раз Халльдоурссон начеку.​
20' ​ГОЛ. Иванич убегает от Гусейнова, бежит к нашим воротам и отправляет мяч мимо кипера - 1:0, и шансы Карабаха приближаются к нулю. И снова гол в результате неудачной передачи.
18' Мяч стал чаще находится на половине поля гостей.​
13' ​Долго разыгрывали мяч хозяева, в итоге все завершилось ударом Стасевича с линии штрафной. Мимо.
9' ​Какой моментище! Подача Зубира на дальний угол ворот, там Мадатов делает очень умную скидку на Эмегару, но тот словно не ожидал мяча и очень неудачно пробил головой в упор, да и вратарь сумел зацепиться.
8' ​Первая реальная угроза в матче пришла от хозяев поля: Стасевич чуть было не повторил гол, забитый БАТЭ в Баку, однако прострел с фланга закмнул неудачно. Халльдоурссон забрал мяч.
5' ​Карабах чуть поактивнее действует в стартовые минуты.
1' Матч начался.                                                                                                                                                   

20:56 Команды вышли на поле. И звучит гимн Лиги чемпионов. Немного рановато, конечно, но эта музыка всегда греет футбольную душу.
20:45 Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня нас ждет ответная игра команды Гурбана Гурбанова с БАТЭ в Борисове. После домашнего поражения 0:1 многого ждать, конечно, не приходится. Но, как говорится, надежда умирает последней. И мы очень надеемся, что сегодня Карабах сотворит маленькое чудо.
Победитель этой пары в следующем раунде турнира сыграет с голландским ПСВ.

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