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ПФЛ перенесла матч Карабах - Зире

8 Августа 2018 15:47

ПФЛ перенесла матч 1-го тура Topaz премьер-лиги Азербайджана по футболу между «Карабахом» и «Зире».

Как передает azerisport.com, встреча состоится не 10 августа, а 26 сентября. Перенос связан с участием агдамцев в квалификационных стадиях Лиги чемпионов и необходимостью хорошо подготовиться к ответному матчу 3-го квалификационного раунда против белорусского БАТЭ (первый матч – 0:1).

Таким образом, в первой встрече сезона встретятся не «Карабах» и «Зире», а «Сумгайыт» и «Нефтчи».


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