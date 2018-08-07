Карабах против БАТЭ

7 Августа 2018 00:30

Сегодня азербайджанский футбольный клуб «Карабах» проведет очередной матч в квалификации Лиги чемпионов.

Как сообщает azerisport.com, подопечные Гурбана Гурбанова в первом матче 3-го квалификационного раунда дома сыграют с белорусским БАТЭ.

21:00 КАРАБАХ (Азербайджан) – БАТЭ (Беларусь)

Баку, стадион «Тофик Бахрамов». Главный судья – Андреас Экберг (Швеция).

Карабах (ориентировочный состав): Вагнер, Бадави Гусейнов, Рашад Садыхов, Максим Медведев, Вильд-Дональд Герье, Гара Гараев, Симеон Славчев, Мичел, Дани Кинтана, Абделла Зубир, Инносент Эмегара.

Ответный матч пройдет через неделю.