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Карабах против БАТЭ

7 Августа 2018 00:30
Сегодня азербайджанский футбольный клуб «Карабах» проведет очередной матч в квалификации Лиги чемпионов.
Как сообщает azerisport.com, подопечные Гурбана Гурбанова в первом матче 3-го квалификационного раунда дома сыграют с белорусским БАТЭ.
21:00 КАРАБАХ (Азербайджан) – БАТЭ (Беларусь)
Баку, стадион «Тофик Бахрамов». Главный судья – Андреас Экберг (Швеция).
Карабах (ориентировочный состав): Вагнер, Бадави Гусейнов, Рашад Садыхов, Максим Медведев, Вильд-Дональд Герье, Гара Гараев, Симеон Славчев, Мичел, Дани Кинтана, Абделла Зубир, Инносент Эмегара.
Ответный матч пройдет через неделю.

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