Бранимир Субашич: В Баку у Карабаха будет больше шансов на успех

1 Августа 2018 12:05

Экс-форвард сборной Азербайджана по футболу Бранимир Субашич поделился мнением с azerisport.com касательно предстоящего ответного матча агдамского «Карабаха» во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов против албанского «Кукеси» в Баку (первая игра – 0:0).

«В первой встрече «Карабах» имел преимущество и был очень близок к победе. Но в итоге была зафиксирована нулевая ничья, что является неплохим результатом для выездного матча. Думаю, в Баку у агдамского клуба будет больше шансов на успех. Надеюсь, «Карабах» забьет и пройдет дальше. У этой команды сильный состав и хороший еврокубковый опыт. Полагаю, трибуны стадиона «Тофик Бахрамов» будут заполнены, а «скакуны» пройдут в 3-й раунд. Успехов моей бывшей команде. Уверен, они добьются своего в нынешнем евросезоне», - заявил Субашич.