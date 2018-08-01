Карабах разгромил Кукеси и вышел в 3-й раунд квалификации ЛЧ

1 Августа 2018 22:49

На azerisport.com прошел текстовый livescore ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу между азербайджанским «Карабахом» и албанским «Кукеси».