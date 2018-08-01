Футбол
Карабах разгромил Кукеси и вышел в 3-й раунд квалификации ЛЧ
1 Августа 2018 22:49
На azerisport.com прошел текстовый livescore ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу между азербайджанским «Карабахом» и албанским «Кукеси».
КАРАБАХ (Азербайджан) – КУКЕСИ (Албания) - 3:0 (1:0)
Кинтана, 24-пен. (1:0), 57-пен. (2:0), Деларж, 89 (3:0)
Нереализованный пенальти: Эмегара (вратарь).
Баку, стадион «Тофик Бахрамов». Главный судья – Петер Кралович (Словакия). Первый матч – 0:0.
Карабах: Вагнер, Бадави Гусейнов, Рашад Садыхов (к) (Якуб Жезничак, 77), Максим Медведев, Вильд-Дональд Герье, Гара Гараев, Симеон Славчев, Мичел, Дани Кинтана (Джон Деларж, 60), Абделла Зубир, Инносент Эмегара (Махир Мадатов, 66).
Кукеси: Стиви Фрашери, Юли Шамети (к), Альби Ала, Себино Пляку (Режиналду, 46), Хараламб Чачи, Арбер Цюрбя (Дино Шпехар, 46), Симо Румбулаку, Бесар Мусоли (Доньет Шкодра, 84), Эдис Малики, Вильям Кордейро, Ираклий Дзария.
Предупреждение: Славчев, Шамети, Малики.
Удаление: Ала.
90+2' Матч закончен. Карабах вышел в 3-й раунд квалификации.
90+1' Две минуты добавлены.
89' ГОООООООООООООООЛЛЛЛЛ! Наконец-то, гол с игры. Зубир прорвался по левому флангу, прострелил, Мичел получил мяч, откатил под удар Деларжу и тот не промахнудся - 3:0.
86' Деларж довольно активен, частенько обостряет. Но пока не хватает точности в его передачах в штрафную.
85' Шкодра, едва войдя в игру, обеими руками открыто перед судьей оттолкнул Зубира от мяча. Свисток молчит.
84' ЗАМЕНА. Доньет Шкодра вместо Мусоли.
79' Разыграли наши угловой, Герье подал, Славчев замыкал. Чуть неточно.
77' ЗАМЕНА. Якуб Жезничак вместо Садыхова.
77' Мадатов снова отлично убегает в атаку, выходит один на один с вратарем, но посылает мяч мимо ворот.
73' Мадатов неуловимым движением проскочил между защитниками Кукеси, однако мяч укатился чуть-чуть дальше и Махир не смог как следует завершить свой проход.
71' Славчев буквально отцепил от себя опекуна и нанес удар. Но вышло крайне неудачно.
70' Деларж разогнал контратаку, отдал Мадатову, и тот мог бы вернуть обратно, но решил пробить сам. Вратарь на месте.
66' ЗАМЕНА. Махир Мадатов вместо Эмегары.
65' Зубир наносит удар с линии штрафной. Кипер отбивает.
60' ЗАМЕНА. Джон Деларж вместо Кинтаны.
58' Этот счет вполне себе комфортный и позволяющий Карабаху диктовать свой темп в полной мере.
57' ГООООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Кинтана делает дубль, вновь точно забив с пенальти - 2:0.
56' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Малики.
56' Эмегара в третий раз зарабатывает пенальти, вновь выйдя лицом к лицу с вратарем.
54' Кинтана опасно пробил с выгодной позиции. Чуть не хватило точности.
53' Эмегара подошел к мячу, но реализовать 11-метровый не вышло. Вратарь отбил.
52' КРАСНАЯ КАРТОЧКА. Ала.
52' Эмегара убежал на рандеву с кипером, ушел от него и пробил, однако Ала рукой остановил мяч. Пенальти, а защитник удаляется.
51' Угловой создал небольшое напряжение перед воротами, но не более.
50' Гости активнее, чем в первом тайме. И заработали первый свой угловой в матче.
49' Затянувшаяся у Карабаха получилась атака, которая завершилась ударом Мичела выше ворот.
46' ЗАМЕНА. Дино Шпехар вместо Цюрба.
46' ЗАМЕНА. Режиналду вместо Пляку.
46' Второй тайм начался.
45+1' Первый тайм закончен.
45' Минута добавлена к первой половине.
43' Последние минуты тайма Карабах вновь активизировался впереди, и не позволяет гостям выйти со своей половины поля.
39' Подача с углового, мяч прилетает к Герье у дальней части штрафной, он бьет. Выше ворот.
37' Темп игры заметно упал, Карабах сбавил в атакующей активности после гола. Как бы это нам дорого не обошлось.
32' За первый тайм футболисты успели уже трижды снести рекламные щиты.
30' Эмегара получил мяч у левого края штрафной, пробежал вдоль до правого, пару раз пытаясь пробить, но защитники выбили на угловой.
26' Пропущенный гол вынуждает гостей идти в атаку. И они не собираются дальше отсиживаться в обороне. Это может быть на руку Карабаху, который может подловить соперника на контратаке.
25' Теперь уже точно не будет дополнительных таймов и серии пенальти. Также, Карабаху нельзя расслабляться. По-прежнему, гостям нужен всего один гол.
24' ГООООООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Кинтана точно реализует 11-метровый.
23' Эмегара у края штрафной убежал за мячом, однако вратарь ему помешал. Судья указывает на "точку". Пенальти.
19' Перекладина! Перекладина спасла Кукеси от гола после удара Мичела головой, замыкавшего передачу Кинтаны со "стандарта".
18' А вот фол Шамети, если брать относительно предупреждения Славчева, тянул тогда уж на красную. Но судья ограничился "горчичником".
18' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Шамети.
16' Честно говоря, болгарский хавбек получил желтую за далеко не самый очевидный и тем более точно не грубый фол.
16' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Славчев.
14' Зубир взял игру на себя, продвинувшись к линии штрафной, пробил. Удар заблокировали защитники.
13' Эмегара, как видно по прошедшим минутам, пока еще не достиг даже среднего уровня взаимопонимания с партнерами по команде, однако за каждый мяч вгрызается зубами, что похвально и радует.
9' Опасный момент! Зубир сначала потерял мяч в штрафной Кукеси, затем отобрал и сделал передачу под удар Мичела, и испанец пробил низом. Чуть неточно.
6' Как и предполагалось, агдамцы пошли в атаку с первых секунд.
3' Зубир с мячом в штрафной, перед ним оппоненты, и он решился пробить с острого угла. Неточно.
2' Кстати, Карабах удивил еще за полтора часа до игры, когда в стартовом составе на острие атаке был заявлен новичок Эмегара.
1' Матч начался.
20:55 Команды выходят на поле.
20:53 На трибунах стадиона "Тофик Бахрамов" зрителей довольно много, хотя все еще видны свободные места. Возможно, по ходу матча они еще успеют заполниться.
20:45 Добрый вечер, дорогие друзья! Через несколько минут начнется ответный матч Карабаха с албанским оппонентом. После 0:0 на выезде шансы у подопечных Гурбана Гурбанова по-прежнему очень хорошие. Но и у соперника они неплохие, ведь ему нужно будет забить лишь раз, чтобы создать много проблем хозяевам поля.
Кинтана, 24-пен. (1:0), 57-пен. (2:0), Деларж, 89 (3:0)
Нереализованный пенальти: Эмегара (вратарь).
Баку, стадион «Тофик Бахрамов». Главный судья – Петер Кралович (Словакия). Первый матч – 0:0.
Карабах: Вагнер, Бадави Гусейнов, Рашад Садыхов (к) (Якуб Жезничак, 77), Максим Медведев, Вильд-Дональд Герье, Гара Гараев, Симеон Славчев, Мичел, Дани Кинтана (Джон Деларж, 60), Абделла Зубир, Инносент Эмегара (Махир Мадатов, 66).
Кукеси: Стиви Фрашери, Юли Шамети (к), Альби Ала, Себино Пляку (Режиналду, 46), Хараламб Чачи, Арбер Цюрбя (Дино Шпехар, 46), Симо Румбулаку, Бесар Мусоли (Доньет Шкодра, 84), Эдис Малики, Вильям Кордейро, Ираклий Дзария.
Предупреждение: Славчев, Шамети, Малики.
Удаление: Ала.
90+2' Матч закончен. Карабах вышел в 3-й раунд квалификации.
90+1' Две минуты добавлены.
89' ГОООООООООООООООЛЛЛЛЛ! Наконец-то, гол с игры. Зубир прорвался по левому флангу, прострелил, Мичел получил мяч, откатил под удар Деларжу и тот не промахнудся - 3:0.
86' Деларж довольно активен, частенько обостряет. Но пока не хватает точности в его передачах в штрафную.
85' Шкодра, едва войдя в игру, обеими руками открыто перед судьей оттолкнул Зубира от мяча. Свисток молчит.
84' ЗАМЕНА. Доньет Шкодра вместо Мусоли.
79' Разыграли наши угловой, Герье подал, Славчев замыкал. Чуть неточно.
77' ЗАМЕНА. Якуб Жезничак вместо Садыхова.
77' Мадатов снова отлично убегает в атаку, выходит один на один с вратарем, но посылает мяч мимо ворот.
73' Мадатов неуловимым движением проскочил между защитниками Кукеси, однако мяч укатился чуть-чуть дальше и Махир не смог как следует завершить свой проход.
71' Славчев буквально отцепил от себя опекуна и нанес удар. Но вышло крайне неудачно.
70' Деларж разогнал контратаку, отдал Мадатову, и тот мог бы вернуть обратно, но решил пробить сам. Вратарь на месте.
66' ЗАМЕНА. Махир Мадатов вместо Эмегары.
65' Зубир наносит удар с линии штрафной. Кипер отбивает.
60' ЗАМЕНА. Джон Деларж вместо Кинтаны.
58' Этот счет вполне себе комфортный и позволяющий Карабаху диктовать свой темп в полной мере.
57' ГООООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Кинтана делает дубль, вновь точно забив с пенальти - 2:0.
56' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Малики.
56' Эмегара в третий раз зарабатывает пенальти, вновь выйдя лицом к лицу с вратарем.
54' Кинтана опасно пробил с выгодной позиции. Чуть не хватило точности.
53' Эмегара подошел к мячу, но реализовать 11-метровый не вышло. Вратарь отбил.
52' КРАСНАЯ КАРТОЧКА. Ала.
52' Эмегара убежал на рандеву с кипером, ушел от него и пробил, однако Ала рукой остановил мяч. Пенальти, а защитник удаляется.
51' Угловой создал небольшое напряжение перед воротами, но не более.
50' Гости активнее, чем в первом тайме. И заработали первый свой угловой в матче.
49' Затянувшаяся у Карабаха получилась атака, которая завершилась ударом Мичела выше ворот.
46' ЗАМЕНА. Дино Шпехар вместо Цюрба.
46' ЗАМЕНА. Режиналду вместо Пляку.
46' Второй тайм начался.
45+1' Первый тайм закончен.
45' Минута добавлена к первой половине.
43' Последние минуты тайма Карабах вновь активизировался впереди, и не позволяет гостям выйти со своей половины поля.
39' Подача с углового, мяч прилетает к Герье у дальней части штрафной, он бьет. Выше ворот.
37' Темп игры заметно упал, Карабах сбавил в атакующей активности после гола. Как бы это нам дорого не обошлось.
32' За первый тайм футболисты успели уже трижды снести рекламные щиты.
30' Эмегара получил мяч у левого края штрафной, пробежал вдоль до правого, пару раз пытаясь пробить, но защитники выбили на угловой.
26' Пропущенный гол вынуждает гостей идти в атаку. И они не собираются дальше отсиживаться в обороне. Это может быть на руку Карабаху, который может подловить соперника на контратаке.
25' Теперь уже точно не будет дополнительных таймов и серии пенальти. Также, Карабаху нельзя расслабляться. По-прежнему, гостям нужен всего один гол.
24' ГООООООООООООООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ! Кинтана точно реализует 11-метровый.
23' Эмегара у края штрафной убежал за мячом, однако вратарь ему помешал. Судья указывает на "точку". Пенальти.
19' Перекладина! Перекладина спасла Кукеси от гола после удара Мичела головой, замыкавшего передачу Кинтаны со "стандарта".
18' А вот фол Шамети, если брать относительно предупреждения Славчева, тянул тогда уж на красную. Но судья ограничился "горчичником".
18' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Шамети.
16' Честно говоря, болгарский хавбек получил желтую за далеко не самый очевидный и тем более точно не грубый фол.
16' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА. Славчев.
14' Зубир взял игру на себя, продвинувшись к линии штрафной, пробил. Удар заблокировали защитники.
13' Эмегара, как видно по прошедшим минутам, пока еще не достиг даже среднего уровня взаимопонимания с партнерами по команде, однако за каждый мяч вгрызается зубами, что похвально и радует.
9' Опасный момент! Зубир сначала потерял мяч в штрафной Кукеси, затем отобрал и сделал передачу под удар Мичела, и испанец пробил низом. Чуть неточно.
6' Как и предполагалось, агдамцы пошли в атаку с первых секунд.
3' Зубир с мячом в штрафной, перед ним оппоненты, и он решился пробить с острого угла. Неточно.
2' Кстати, Карабах удивил еще за полтора часа до игры, когда в стартовом составе на острие атаке был заявлен новичок Эмегара.
1' Матч начался.
20:55 Команды выходят на поле.
20:53 На трибунах стадиона "Тофик Бахрамов" зрителей довольно много, хотя все еще видны свободные места. Возможно, по ходу матча они еще успеют заполниться.
20:45 Добрый вечер, дорогие друзья! Через несколько минут начнется ответный матч Карабаха с албанским оппонентом. После 0:0 на выезде шансы у подопечных Гурбана Гурбанова по-прежнему очень хорошие. Но и у соперника они неплохие, ведь ему нужно будет забить лишь раз, чтобы создать много проблем хозяевам поля.