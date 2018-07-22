Азербайджан сыграет с Польшей в Евролиге

22 Июля 2018 00:28

В Москве завершается третий этап Евролиги по пляжному футболу.

Как сообщает azerisport.com, сборная Азербайджана в третьем, последнем туре группы А сыграет с командой Польши.

В состав сборной Азербайджана вошли: Вагиф Ширинбеков, Эльчин Гасымов, Джомард Бахшалиев, Илькин Гаджиев, Амид Назаров, Орхан Мамедов, Асиф Зейналов, Рамиль Алиев, Гусейн Ахундов, Руфат Мамедов, Сабир Аллахгулиев, Абдул Алиев.

Ранее Азербайджан проиграл России (3:8) и Швейцарии (2:6).

Напомним, что в первом этапе Евролиги в Баку Азербайджан стал третьим в своей группе, сыграв с Францией (4:1), Беларусью (1:4) и Португалией (0:6).