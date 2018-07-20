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Футбол

Экс-хавбек Нефтчи: Уже не могу молчать. Нужно просто спуститься на землю и пахать

20 Июля 2018 19:07
Бывший хавбек азербайджанского «Нефтчи» Мурад Агаев высказался azerisport.com касательно вылета бакинцев из Лиги Европы по футболу после поражения в ответном матче 1-го квалификационного раунда от венгерского «Уйпешта» (0:4, первая игра – 3:1).
«Как меня злит эта ситуация. В свое время мы играли без зарплаты 2-3 месяца, прошли первый раунд, могли пройти и второй, но нам немного не повезло в матчах с македонской «Шкендией», которая в прошлом году играла в плей-офф. A все говорили у нас, мол, что это за команда, кому вы проиграли. Сейчас, когда у «Нефтчи» совсем другие условия, чем были у нас, что они будут говорить? Да, нужно время, чтобы поставить игру? Но почему так не было в наше время? Когда выступали мы, говорили что-то про Вели Гасымова, про футболистов. Не давали продыхнуть, грубо говоря.
Да Гасымов лучший тренер, с кем я работал. Что они вообще понимают в футболе? Я просто уже не могу молчать. Мне очень обидно за то, что происходит в командах. Нужно просто всем спуститься на землю и пахать, несмотря ни на что. Ради болельщиков и людей, которые еще любят футбол.
Сменили тренера, да еще и наговорили всякой чуши, убрали с поста. Они думают, что, вот пришел итальянец и будет сейчас все хорошо? И почти во всех клубах одно и то же. Любому тренеру и игроку нужно время, чтобы понять свою команду, прочувствовать игру, полюбить ребят, стать дружным коллективом. Футбол состоит из мелочей, и каждая и них очень важна. Это не только в футболе. Так в любой деятельности. Просто у людей нет терпения. Все хотят сразу. К сожалению, так не бывает», - высказался Агаев. 

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