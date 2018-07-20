Нефтчи впервые крупно проиграл в еврокубках с августа 2012 года

20 Июля 2018 00:58

Азербайджанский «Нефтчи», проиграв в ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу венгерскому «Уйпешту» (0:4, первая игра – 3:1), потерпел первое крупное поражение в еврокубковых матчах с августа 2012 года.

Как передает azerisport.com, тогда с таким же счетом «нефтяники» проиграли израильскому «Хапоэлю» из Кирьят-Шмоны. С тех пор «Нефтчи» ни разу не уступал в еврокубках с разницей более, чем в два мяча.