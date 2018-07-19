Нефтчи в гостях у Уйпешта

19 Июля 2018 01:13

Сегодня азербайджанский «Нефтчи» проведет ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу.

Как сообщает azerisport.com, подопечные Роберта Бордина сыграют в гостях с венгерским «Уйпештом».

23:00. УЙПЕШТ (Венгрия) – НЕФТЧИ (Азербайджан)

Будапешт, стадион «Ференц Суса». Главный судья – Анастасиос Папапетру (Греция). Первый матч – 1:3.

Нефтчи (ориентировочный состав): Салахат Агаев, Антон Кривоцюк, Горан Парацки, Эмин Махмудов, Багали Дабо, Дарио Фредерико, Руслан Абышов, Рахман Гаджиев, Магомед Мирзабеков, Кирилл Петров, Сони Мустивар.

Победитель матча во 2-м квалификационном раунде сыграет с испанской «Севильей».