Санан Гурбанов: Хотим доказать, что Габала сильнее Прогресса

19 Июля 2018 00:13

Главный тренер азербайджанской «Габалы» Санан Гурбанов поделился мнением касательно предстоящего ответного матча 1-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу против люксембургского «Прогресса» в Дифферданже (первая игра – 0:2), передает azerisport.com.

«Поражение в первом матче в Габале – это очень плохой момент. Покажи мы свой футбол, то результат был бы другим, невзирая на компактную и оборонительную игру соперника. После домашнего поражения выйти в следующий раунд будет непросто. Но я верю в свою команду. В Люксембург мы прибыли с этим намерением. Хотим доказать, что мы сильнее «Прогресса».

Атмосфера в нашей команде хорошая. Поражение в первом матче нас еще более сплотило. Хотим добыть положительный результат в предстоящей встрече. Знаем, что по уровню мы сильнее «Прогресса». Желаем победить и пройти во 2-й раунд. У нас будут изменения в составе по сравнению с матчем в Габале. Воислав Станкович не приехал с нами, так как у него травма. Велика вероятность выхода на поле капитана Джавида Гусейнова, пропускавшего первую игру из-за травмы», - заявил Гурбанов. (сайт клуба)