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Эмин Махмудов: С мотивацией у Нефтчи проблем не будет

18 Июля 2018 23:30
Хавбек азербайджанского «Нефтчи» Эмин Махмудов поделился мнением касательно завтрашнего ответного матча 1-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу против венгерского «Уйпешта» в Будапеште (первая игра – 3:1), передает azerispot.com.
«Соперник силен физически. Постараемся показать свой футбол и добиться положительного результата. Но нас все равно ждет сложная игра. С мотивацией у нас проблем не будет. Это – Лига Европы, здесь расслабляться нельзя», - заявил Махмудов.

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