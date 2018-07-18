Эмин Махмудов: С мотивацией у Нефтчи проблем не будет

18 Июля 2018 23:30

Хавбек азербайджанского «Нефтчи» Эмин Махмудов поделился мнением касательно завтрашнего ответного матча 1-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу против венгерского «Уйпешта» в Будапеште (первая игра – 3:1), передает azerispot.com.

«Соперник силен физически. Постараемся показать свой футбол и добиться положительного результата. Но нас все равно ждет сложная игра. С мотивацией у нас проблем не будет. Это – Лига Европы, здесь расслабляться нельзя», - заявил Махмудов.