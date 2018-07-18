Багали Дабо: В Будапешт едем только за победой

18 Июля 2018 15:06

Нападающий азербайджанского футбольного клуба «Нефтчи» Багали Дабо поделился своим мнением о предстоящем матче против венгерского «Уйпешта» в Лиге Европы, сообщает azerisport.com.

«Конечно, мы рады, что победили в первом матче (3:1). Уступали в счете, но сумели перевернуть ход матча. В Будапеште нам будет сложнее вдвойне, но мы к этому готовы. Работаем на полную силу, в Венгрию едем только за победой. Сам я очень хорошо себя чувствую. У нас прекрасный коллектив – и на поле, и вне его. Уверен, что в будущем смогут принести команде еще большую пользу», - сказал он в интервью сайту клуба.