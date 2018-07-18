Карабах не забил Олимпии и прошел во 2-й раунд квалификации ЛЧ

18 Июля 2018 22:55

На azerisport.com прошел текстовый livescore ответного матча 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу между азербайджанским «Карабахом» и словенской «Олимпией».

КАРАБАХ (Азербайджан) – ОЛИМПИЯ (Словения) - 0:0

Баку, стадион «Тофик Бахрамов». Главный судья – Эрез Папир (Израиль). Первый матч – 1:0.​

Карабах: Вагнер, Бадави Гусейнов, Якуб Жезничак, Максим Медведев (к), Вильд-Дональд Герье, Джошгун Диниев, Симеон Славчев, Мичел, Абделла Зубир, Дани Кинтана (Филип Озобич, 42), Махир Мадатов (Анси Аголи, 90+4).

Олимпия: Альж Ивачич, Маки Баньяк (Бранко Илич, 74), Арис Зарифович (к), Марко Гаич, Дино Штиглец, Томислав Томич, Кингсли Боатенг, Марко Путинчанин, Даниель Абрамовски, Штефан Савич (Матиц Црнич, 46), Рок Кронаветер (Даниель Мишкич, 72).

Предупреждение: Боатенг, Путинчанин, Гаич, Медведев, Црнич.



90+5' КРАСНАЯ КАРТОЧКА . Гаич. После финального свистка игрок Олимпии не сдержал эмоций, за что получил на поле вторую желтую и вслед увидел красную.​

90+5' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА . Гаич.​

90+5' Матч закончен. Карабах выходит во 2-й квалификационный раунд.

90+4' ​ ЗАМЕНА . Анси Аголи вместо Мадатова.

90+3' ​ ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА . Црнич.

90+1' Четыре минуты добавлены ко второй половине.​

89' ​Гости почти всей командой на половине поля Карабаха. Нельзя позволять сопернику давить на оборону "скакунов" в концовке игры.

87' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА . Медведев.​

86' ​ ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА . Гаич.

85' ​ ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА . Путинчанин.

79' ​Зубир получил мяч в штрафной, пытался уйти от опеки, пробил, удар блокирован, а на добивании был Славчев, но и его попытка оказалась неудачной.

76' Две атаки Олимпии, друг за другом, завершились неточными ударами, сначала Штиглица, а затем и Абрамаовски.​

74' ​ ЗАМЕНА . Бранко Илич вместо Баньяка.

72' ​ ЗАМЕНА . Даниель Мишкич вместо Кронаветера.

70' Зубир, конечно, индивидуально опасен, однако на команду играет очень пассивно.​

64' Зубир, находясь в штрафной соперника, подал на Мичела, тот пробил головой, однако в створ не попал.​

61' ​Угловой у ворот хозяев поля, снова подача от Кронаветера, мяч отбит, а на добивании Томич. Его выстрел оказался неточным.

59' ​Карабах хорошую атаку провел, однако в завершении снова испытывают трудности "скакуны".

56' ​Неплохо разыграли "стандарт" гости: Кронаветер подал на дальнюю штангу, где Штиглец оставался один-одинешенек, но его удар головой оказался не опасным. Вагнер взял мяч.

54' ​Олимпия вновь старается играть агрессивно с первых минут тайма, но на сей раз Карабах диктует свою игру и не позволяет противнику действовать по-своему.

51' ​Озобич отпасовал Зубиру, вбежавшему в штрафную, тот развернулся на 180 и с ходу пробил. Мимо.

47' Попытка от Мадатова с острого угла штрафной. Уже посильнее получилось пробить, но недостаточно опасно. Кипер спокойно забрал мяч.​

46' ​ ЗАМЕНА . Матиц Црнич вместо Савича.

46' ​Второй тайм начался.

45+3' ​Первый тайм закончен.

45+2' Медведев открылся на фланге, получил мяч, вошел в штрафную и, к удивлению, не отпасовал назад и решился пробить. Мяч задел игрока Олимпии и вышел на угловой, который ни к чему не привел.

45+1' ​Три минуты добавлены к первой половине.

45' К счастью, все обошлось, и Озобич продолжает игру.​

44' ​Едва Озобич вошел в игру, как в борьбе за мяч в "воздухе" получил в лицо головой от соперника.

42' ЗАМЕНА . Филип Озобич вместо Кинтаны.​

42' ​Судя по всему, Кинтана не сможет продолжить матч.

42' ​Удар Славчева издали. Неточно.

41' Герье спасает команду, сделав шикарный подкат в своей штрафной.​

41' ​Карабах чуть ли ни постоянно в атаке последние несколько минут, однако без завершения.

35' Снова Махир в штрафной, снова запутал опекунов и снова удар у него не получился. ​

30' ​Мадатов получил мяч в штрафной, запутал соперников и пытался пробить, но мяч в итоге неудачно сел на ногу и удар не получился.

29' ​Зубир накрутил на фланге и в штрафной Олимпи всех и вся, но прострел получился неудачным.

26' Небольшой перерыв на водопой объявлен арбитром​.

21' Карабах сумел отодвинуть игру от своей штрафной и в принципе взял нити игры в свои руки.​

17' Мадатов буквально просочился сквозь двоих соперников, откатил под удар Славчеву, но выстрел болгарина блокировали.​

14' Вот и первая угроза от Карабаха: Мадатов ворвался в штрафную и пробил с левого острого угла. Опасно, но ядом со штангой​.

10' ​Боатенг решился пробить с нереально неудобной позиции, причем с ходу. Предсказуемо неточно.

8' Кронаветер принял мяч в районе 11-метровой точки​ и пробил. К счастью, неточно. Однако это уже звоночек для агдамцев.

7' ​Не очень уверенно Карабах смотрится в эти стартовые минуты, а Олимпия при каждом удобном случае идет в наступление.

5' ЖЕЛТАЯ КАРТОЧКА . Боатенг.​

5' Очень рискованно сыграл Вагнер и, стараясь выбить мяч, получил по ноге.​

3' ​Гости довольно активно начали игру.

1' Матч начался.



20:55 Команды вышли на поле.

20:47 Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня агдамскому клубу предстоит завершить начатое в Любляне и пройти во 2-й раунд ЛЧ. Это, кстати, первая домашняя игра "скакунов" в новом сезоне. Несмотря на это, аншлага на трибунах "Тофик Бахрамов" не ожидается.

Победитель этой пары в следующем раунде ЛЧ сыграет с албанским «Кукеси».