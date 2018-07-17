301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3

Новости

Главные Последние Видеоновости Фоторепортажи Евровидение 2012

Спорт

ФутболОлимпизмБорьбаБоксВолейболГимнастикаДзюдоШахматыБаскетболВодныеДругие виды

Футбол

Защитник Олимпии: Будет сложно обыграть Карабах, но это возможно

17 Июля 2018 20:27
Защитник словенской «Олимпии» Арис Зарифович поделился своим мнением насчет завтрашней игры 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу против азербайджанского «Карабаха» (первый матч - 0:1), сообщает azerisport.com.
«Это будет трудная игра, но мы обязаны побеждать в Баку, если хотим пройти в следующий раунд. Будет сложно, но это возможно. Первый матч показал, что против «Карабаха» можно играть. Наша задача на завтра – побеждать. Если поиграем, то это не конец, так как будет продолжать борьбу в Лиге Европы. Мы хотим доказать, что являемся лучшей командой», - заявил Зарифович.

Просмотрено: 294

версия для печати

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.13.3
301 Moved Permanently

301 Moved Permanently

nginx/1.10.3

Создать почтовый ящик на DAY.AZ

Забыли пароль?

Online - Репортаж

-

США - Азербайджан

2:0

2014-05-27
Все фото

Фоторепортажи

Как Азербайджан уступил Македонии

Как Азербайджан уступил Македонии

Как Азербайджан уступил Латвии

Как Азербайджан уступил Латвии

Не ходи Кешля в Мальту гулять

Не ходи Кешля в Мальту гулять

все фото

Фотосессия

Динара Гиматова. Часть II Динара Гиматова. Часть II
за 4 дня

Самое читаемое

Франция чемпион, Хорватия и Бельгия - призеры ЧМ-2018 15 Июля 2018, 21:00
Кейн стал лучшим бомбардиром ЧМ 15 Июля 2018, 21:07
Капитан Уйпешта раскритиковал руководство за поездку в Баку: Даже пилоты самолета спрашивали, за что нас так наказали 14 Июля 2018, 13:08
Астана планирует подписать еще одного бывшего игрока Карабаха 13 Июля 2018, 19:04
Рвали билеты и матерились. Венгерские болельщики «отличились» в Мардакяне 13 Июля 2018, 11:33
Хавбек сборной Азербайджана договорился с Ростовом 14 Июля 2018, 14:14
Франция одержала победу в суперфинале ЧМ 15 Июля 2018, 20:53
Шейдаев сыграл за Трабзонспор 15 Июля 2018, 18:08
Заур АХУНДОВ: В последние дни Максимов начал вести себя весьма неадекватно 17 Июля 2018, 00:00
Провалы Кешли и Габалы, Нефтчи спасает день 13 Июля 2018, 00:34

Фотокадр

Фотокадр

Спортсмен месяца

Мамедъяров стал лучшим в январе Мамедъяров стал лучшим в январе

Остальные герои

Архив

Наши проекты

TPL

КомандаИВНПМО
Карабах28205237-1365
Габала28147743-2649
Нефтчи281441039-2846
Зире28128836-3044
Сумгайыт281171034-3340
Кешля28871329-3931
Сабаил28651719-3923
Кяпаз28352018-4714

Подписка

Присоединяйтесь к нам!

Голосование


pxl 100% (30)

Наша кнопка

  • image
  • image
  • image