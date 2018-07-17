Защитник Олимпии: Будет сложно обыграть Карабах, но это возможно

17 Июля 2018 20:27

Защитник словенской «Олимпии» Арис Зарифович поделился своим мнением насчет завтрашней игры 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу против азербайджанского «Карабаха» (первый матч - 0:1), сообщает azerisport.com.

«Это будет трудная игра, но мы обязаны побеждать в Баку, если хотим пройти в следующий раунд. Будет сложно, но это возможно. Первый матч показал, что против «Карабаха» можно играть. Наша задача на завтра – побеждать. Если поиграем, то это не конец, так как будет продолжать борьбу в Лиге Европы. Мы хотим доказать, что являемся лучшей командой», - заявил Зарифович.