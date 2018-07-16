Азербайджан назвал состав на московский этап Евролиги

16 Июля 2018 10:44

Сборная Азербайджана по пляжному футболу примет участие в этапе Евролиги в Москве (Россия), который будет проходить с 18 по 23 июля.

Как передает azerisport.com, главный тренер Зейнал Зейналов обнародовал заявку команды на предстоящий турнир.

В состав вошли: Вагиф Ширинбеков, Эльчин Гасымов, Джомард Бахшалиев, Илькин Гаджиев, Амид Назаров, Орхан Мамедов, Асиф Зейналов, Рамиль Алиев, Гусейн Ахундов, Руфат Мамедов, Сабир Аллахгулиев, Абдул Алиев.

Напомним, что Азербайджан попал в группу A, где сыграет со сборными России, Швейцарии и Польши 20, 21 и 22 июля, соответственно. (АФФА)