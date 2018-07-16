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Азербайджан назвал состав на московский этап Евролиги

16 Июля 2018 10:44
Сборная Азербайджана по пляжному футболу примет участие в этапе Евролиги в Москве (Россия), который будет проходить с 18 по 23 июля.
Как передает azerisport.com, главный тренер Зейнал Зейналов обнародовал заявку команды на предстоящий турнир.
В состав вошли: Вагиф Ширинбеков, Эльчин Гасымов, Джомард Бахшалиев, Илькин Гаджиев, Амид Назаров, Орхан Мамедов, Асиф Зейналов, Рамиль Алиев, Гусейн Ахундов, Руфат Мамедов, Сабир Аллахгулиев, Абдул Алиев.
Напомним, что Азербайджан попал в группу A, где сыграет со сборными России, Швейцарии и Польши 20, 21 и 22 июля, соответственно. (АФФА)

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