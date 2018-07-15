LIVE: Сабаил дважды огорчил катарский клуб

15 Июля 2018 18:05

Сегодня азербайджанский футбольный клуб «Сабаил» проводит второй товарищеский матч в рамках сбора в Турции.

Как сообщает azerisport.com, подопечные Афтандила Гаджиева встречаются с командой «Аль-Шахания» из Катара.



САБАИЛ (Азербайджан) - АЛЬ-ШАХАНИЯ (Катар) - 2:0 (Идет второй тайм)

Руслан Гурбанов, 35 (1:0), Агабала Рамазанов, 44 (2:0)

Ранее «Сабаил» уступил местному клубу «Генчлербирлиги» (0:3).