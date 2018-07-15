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LIVE: Сабаил дважды огорчил катарский клуб

15 Июля 2018 18:05
Сегодня азербайджанский футбольный клуб «Сабаил» проводит второй товарищеский матч в рамках сбора в Турции.
Как сообщает azerisport.com, подопечные Афтандила Гаджиева встречаются с командой «Аль-Шахания» из Катара.

САБАИЛ (Азербайджан) - АЛЬ-ШАХАНИЯ (Катар) - 2:0 (Идет второй тайм)
Руслан Гурбанов, 35 (1:0), Агабала Рамазанов, 44 (2:0)
Ранее «Сабаил» уступил местному клубу «Генчлербирлиги» (0:3).

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