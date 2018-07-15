Нефтчи начал готовиться к ответной игре с Уйпештом без одного игрока

15 Июля 2018 00:12

Азербайджанский «Нефтчи» приступил к подготовке к ответному матчу 1-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу против венгерского «Уйпешта» (первая игра – 3:1).

Как передает azerisport.com, коллектив Роберто Бордина тренировался на своей базе не в полном составе ввиду отсутствия травмированного Намика Алескерова. (сайт клуба)

Напомним, что матч «Уйпешт» – «Нефтчи» состоится 19 июля на стадионе «Ференц Суса» в Будапеште и начнется в 23:00 по бакинскому времени.