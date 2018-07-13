Матч Кешля - Бальцан доверили арбитрам России

13 Июля 2018 12:44

Определились арбитры ответного матча 1-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу между азербайджанской «Кешлей» и мальтийским «Бальцаном».

Как сообщает azerisport.com, главным судьей встречи назначен Михаил Вилков, которому будут помогать Алексей Воронцов и Владимир Миневич, а также четвертый рефери Алексей Сухой. Бригада арбитров представляет Россию.

Матч «Кешля» - «Бальцан» состоится 19 июля на стадионе «Далга Арена» и начнется в 21:00 по бакинскому времени. Напомним, что в первом матче победил «Бальцан» (4:1). (АФФА)