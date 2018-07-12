Руслан Гурбанов: Нефтчи выиграет со счетом 2:0

12 Июля 2018 17:02

Бывший форвард азербайджанских футбольных клубов «Нефтчи» и «Габала» Руслан Гурбанов высказал azerisport.com свое мнение по поводу сегодняшних игр команд в Лиге Европы.

«Уйпешт» поздно приехал в Баку, а два игрока не получили визу. Это не является преимуществом для «Нефтчи». Бакинцы должны пройти соперника, и я буду болеть за них. Жду победу, как минимум, со счетом 2:0. В «Нефтчи» собрался хороший состав. Что касается «Габалы», то желаю «радарам» победу над «Прогрессом». Думаю, они тоже смогут выиграть. Читал про их новых трансферов, которых увидим сегодня на поле. «Прогресс» прошел «Глазго». Значит, у люксембургского клуба есть опыт», - заявил Гурбанов.