Сумгайыт подписал игрока Хапоэля

9 Июля 2018 18:29

Азербайджанский футбольный клуб «Сумгайыт» осуществил очередной трансфер.

Как сообщает azerisport.com, очередным новичком команды стал Али Бабаев, который подписал с командой 2-летний контракт. Последним клубом 28-летнего футболиста был израильский «Хапоэль Раанана». Бабаев будет играть под номером 99.



Отметим, что всю свою профессиональную карьеру Бабаев провел именно в этом израильском клубе. За это время он выходил на поле 135 раз и забил пять мячей. В последнем сезоне полузащитник сыграл в 19-ти официальных играх. (сайт клуба)