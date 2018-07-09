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Футбол

Сумгайыт подписал игрока Хапоэля

9 Июля 2018 18:29

Азербайджанский футбольный клуб «Сумгайыт» осуществил очередной трансфер.

Как сообщает azerisport.com, очередным новичком команды стал Али Бабаев, который подписал с командой 2-летний контракт. Последним клубом 28-летнего футболиста был израильский «Хапоэль Раанана». Бабаев будет играть под номером 99.

Отметим, что всю свою профессиональную карьеру Бабаев провел именно в этом израильском клубе. За это время он выходил на поле 135 раз и забил пять мячей. В последнем сезоне полузащитник сыграл в 19-ти официальных играх. (сайт клуба)


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