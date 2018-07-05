АФФА и ЮНИСЕФ подписали новый документ

5 Июля 2018 18:14

Сегодня в штаб-квартире АФФА состоялось подписание очередного соглашения между ассоциацией и ЮНИСЕФ.

Как передает azerisport.com, документ подписали генсек АФФА и глава азербайджанского представительства ЮНИСЕФ Эдвард Карварин.

В рамках уже начавшейся кампании под лозунгом «Девушки могут» проделаны определенные работы, подготовлено два видеоматериала.

Новое соглашение будет рассчитано на полтора года с целью осуществления ряда проектов в рамках кампании. Цель самой кампании это и подчеркивание значимости девушек в обществе, информирование об их успехах, реализация проектов, которые помогут им в жизни. АФФА, примкнув к пилотному проекту «Совместная инициатива правительства Азербайджана и ООН по Молодежным домам», планирует проведение специальных индивидуальных учений (академии) для футбольных команд, состоящих из девушек 10-17 лет в Мингячевире и Бинагадинском районе, а также сборных Азербайджана среди девушек. (АФФА)