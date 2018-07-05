Кваме Карикари: Моя главная задача – забивать голы за Нефтчи

5 Июля 2018 12:27

Новичок азербайджанского футбольного клуба «Нефтчи» Кваме Карикари поделился своим мнением по поводу перехода в стан «нефтяников», передает azerisport.com.

«Я счастлив находиться здесь. Присоединился к команде немного позже, но, несмотря на это, меня встретили очень тепло – как тренерский штаб, так и партнеры по команде. Тренируюсь для того, чтобы побыстрее адаптироваться. Счастлив находиться здесь. Верю, что труд принесет мне пользу. Моя главная задача заключается в том, чтобы забивать голы, буду работать над собой для достижения этой цели. В «Нефтчи» собраны качественные игроки, с их помощью постараюсь забить как можно больше голов.

Призываю всех болельщиков прийти и поддержать нас 12 июля. Мне рассказали, что у «Нефтчи» есть большая армия фанатов. Жду, что каждый из них поддержит нас в четверг», - отметил Карикари сайту клуба.